Alarma tras la cumbre en Pekín: asesores de Donald Trump alertan de un mayor riesgo de un ataque de China contra Taiwán

La reciente cumbre celebrada en Pekín entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, ha elevado la preocupación en la Casa Blanca sobre un posible aumento de la presión de China sobre Taiwán en los próximos cinco años, según han trasladado asesores del mandatario a medios estadounidenses.

El encuentro entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, se ha presentado públicamente como un éxito diplomático. El propio mandatario estadounidense se ha encargado de reforzar esa imagen difundiendo en Truth Social una batería de fotografías junto a su homólogo chino. Sin embargo, puertas adentro el diagnóstico parece menos optimista.

"This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations." - President Donald J. Trump 🇺🇸🤝🇨🇳 pic.twitter.com/Ka02V1ym7u — The White House (@WhiteHouse) May 16, 2026

Fuentes cercanas al presidente trasladaron al medio digital Axios una lectura más inquietante del encuentro: "Xi está intentando llevar a China a una nueva posición en la que diga: 'No somos una potencia emergente. Somos vuestros iguales. Y Taiwán es mío'". Una declaración que refleja un cambio de tono estratégico por parte de Pekín.

Taiwán, precisamente, fue uno de los puntos centrales de la reunión bilateral. Y también lo fue en la posterior intervención mediática de Trump. En una entrevista concedida a Fox News, el presidente trató de rebajar tensiones y alejar cualquier escenario bélico.

"No busco que nadie se independice. Y, ¿saben?, ¿se supone que debemos viajar 9.500 millas para librar una guerra? No busco eso", afirmó, dejando clara su intención de no escalar el conflicto.

Aun así, el propio Trump deslizó una advertencia con cierto tono premonitorio. Según explicó, la cuestión de Taiwán ocupó buena parte de las conversaciones —hablaron de ello "toda la noche"— y sugirió que la contención china podría tener fecha de caducidad: "Ahora, conmigo, no creo que hagan nada mientras esté aquí. Cuando no esté, creo que sí podrían, para ser honesto".

Desde el Departamento de Estado, el mensaje ha sido más ortodoxo. El secretario Marco Rubio quiso zanjar cualquier especulación sobre un cambio de rumbo: "La política de Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada a día de hoy, así como tras la reunión que mantuvimos aquí". Queriendo eliminar así cualquier duda, aunque la realidad es que Taiwán sigue siendo la pieza clave del tablero.