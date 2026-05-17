Delcy Rodríguez entrega a Estados Unidos a Alex Saab, hombre de confianza de Maduro

El empresario colombiano Alex Saab aterrizó en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por el Gobierno de Venezuela a Estados Unidos, según informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). El traslado se habría producido en el marco de un proceso vinculado a la presunta comisión de delitos en territorio estadounidense.

Saab llegó al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, donde fue visto escoltado por agentes federales, entre ellos efectivos de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Según el comunicado difundido por el Saime, la medida de deportación se adoptó al considerar que el ciudadano colombiano "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional". El organismo venezolano añadió que el proceso se llevó a cabo "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana".

En prisión

El empresario colombiano, de 54 años, fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 tras una solicitud de Estados Unidos que lo acusaba de presunto lavado de dinero. En ese momento, se dirigía a Irán para cumplir con una misión humanitaria del Gobierno venezolano y fue extraditado a territorio estadounidense en octubre de 2021.

En esos momentos, entró en prisión en Estados Unidos y permaneció interno hasta diciembre de 2023, cuando regresó a Venezuela tras recibir un indulto del entonces presidente Joe Biden. Caracas había reclamado en repetidas ocasiones su liberación, denunciando lo que consideraba una violación de su inmunidad diplomática y calificando su detención como un "secuestro".

En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industria y Producción Nacional en Venezuela, cargo del que fue destituido dos semanas después por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras un ataque estadounidense a Caracas que, según el relato incluido, terminó con la captura del entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Trayectoria política y situación judicial

Alex Saab es considerado un empresario cercano al entorno del Gobierno venezolano y amigo personal del presidente Nicolás Maduro. A lo largo de los últimos años ha sido objeto de investigaciones en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con contratos gubernamentales y enriquecimiento ilícito, además de ser señalado como supuesto testaferro del líder chavista.

De acuerdo con la información publicada, fiscales estadounidenses presentaron en enero una acusación por corrupción contra Saab en Miami. Paralelamente, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, habría detenido al empresario a comienzos de febrero a petición de Washington, según The New York Times.

Ahora Saab se enfrenta a la justicia de Estados Unidos como también hacen Maduro y su esposa, Cilia Flores, que afrontan en Nueva York un juicio por cargos de narcotráfico.