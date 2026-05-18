Groenlandia afirma no estar en venta mientras acepta tres nuevas bases militares de EEUU

El primer ministro del territorio autónomo, Jens-Frederik Nielsen, ha transmitido de forma oficial y tajante al enviado especial estadounidense, Jeff Landry, que este enclave estratégico no puede ser objeto de transacciones comerciales de ningún tipo. Durante un encuentro institucional que ha sido calificado como "constructivo" y que se ha desarrollado con total "respeto mutuo", las autoridades locales han dejado clara su firme postura frente a las recientes aspiraciones de la Administración norteamericana.

"Hemos reiterado que el pueblo groenlandés no está en venta y que nuestro derecho a la autodeterminación no es negociable", ha asegurado el dirigente ante los medios de comunicación tras finalizar la cita. En esta trascendental reunión también han participado activamente el ministro de Exteriores local, Mute B. Egede, y el embajador de Estados Unidos en Dinamarca, Ken Howery.

Pese a la rotunda negativa a una hipotética adquisición territorial, Nielsen ha recalcado que el Gobierno regional está profundamente "comprometido" a continuar con las conversaciones bilaterales. No obstante, ha instado a canalizar estos contactos diplomáticos "a través de los canales correctos". Una exhaustiva investigación de la cadena británica BBC reveló recientemente que la Administración estadounidense ha mantenido hasta cinco de esos encuentros "a través de los canales correctos" desde principios de año con representantes tanto locales como daneses. El objetivo principal de estas cumbres sería sentar las sólidas bases para establecer tres nuevas instalaciones militares en la franja meridional, enfocadas directamente en la vigilancia exhaustiva del Atlántico Norte.

Cabe recordar que Estados Unidos dispone de presencia militar en Groenlandia, donde opera la base espacial de Pituffik, una instalación castrense amparada por el histórico acuerdo de defensa bilateral suscrito en 1951. Los analistas internacionales estiman que los nuevos enclaves defensivos que reclama el Gobierno norteamericano podrían adquirir un estatus jurídico y operativo idéntico al de Pituffik, conocida como base aérea de Thule hasta que en 2023 fue transferida a la Fuerza Espacial, la nueva rama militar fundada por Trump en 2019.

El representante de Washington, Jeff Landry, que ha sumado esta labor diplomática a su trabajo como gobernador de Luisiana, aterrizó el pasado domingo en la capital acompañado de una delegación oficial. Su agenda incluye la participación en una conferencia empresarial sobre el futuro desarrollo económico de la región polar. De forma paralela, el embajador Howery tiene agendada la inminente inauguración del nuevo consulado de Estados Unidos en la ciudad de Nuuk.

Las intenciones del presidente Donald Trump respecto a este vasto territorio helado han cobrado una renovada fuerza desde su reciente retorno a la Casa Blanca. Bajo el paraguas argumental de la defensa y la seguridad nacional, y alertando constantemente sobre la creciente y preocupante presencia de buques militares chinos y rusos en las gélidas aguas de la región, el mandatario ha insistido en la imperiosa necesidad de incrementar el control estratégico sobre la zona ártica. Como suele hacer, hizo ofertas para adquirir la isla y amenazó con anexionarla a la fuerza hasta conformarse con lo que probablemente perseguía desde el principio: una mayor presencia militar en Groenlandia.