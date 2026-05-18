Los votantes republicanos humillan al senador que quiso condenar a Donald Trump

El senador por Luisiana Bill Cassidy ha sido derrotado en las recientes primarias celebradas en el estado de Luisiana al quedar tercero con un 25% del voto frente al 45% de la congresista Julia Letlow, apoyada por Donald Trump, y el 28% de John Fleming, actual secretario de Estado de Luisiana. Al no alcanzar ningún candidato el 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 27 de junio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dejado claro su desprecio por Cassidy por ser uno de los siete senadores republicanos que votaron a favor de condenar a Trump en su segundo impeachment por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Tras esta derrota sólo quedan dos en el cargo: Susan Collins, de Maine, que se enfrenta a la reelección frente al candidato del tatuaje de las SS Graham Plattner, y Lisa Murkowski, de Alaska, un blanco habitual de las críticas de las bases conservadoras.

"El senador Bill Cassidy, de Luisiana, es un desastre desleal. Toda su campaña pasada para el Senado giró en torno a Trump, a cómo estaba conmigo incondicionalmente; y luego, tras ganar, dio media vuelta y votó para someterme a juicio político por algo que ahora ha demostrado ser una total 'mierda'", escribió el mandatario en su red Truth Social el sábado. "Bill Cassidy es un tipejo despreciable, un tipo terrible que es malo para Luisiana. Ahora va a recibir una paliza —con suerte— en la gran elección de hoy ¡¡¡a manos de dos personas estupendas!!!".

El resultado obtenido en Luisiana no es un hecho aislado dentro de la política estadounidense. Esta caída se suma a las recientes derrotas de un grupo de legisladores estatales en Indiana, a quienes el presidente también atacó por votar en contra de un cambio del mapa electoral que hubiera aumentado el número de congresistas republicanos en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones de mitad de mandato. Muchos analistas interpretan estos resultados como muestra del poder de Trump sobre el partido, pero también pueden interpretarse como un castigo a quienes no sólo discrepan sino que actúan en contra de los intereses políticos de los republicanos.

La reacción del presidente a los resultados no se hizo esperar. A través de su perfil en la red social Truth Social, no ocultó su inmensa satisfacción por el resultado que dejaba fuera a su rival interno. "Su deslealtad hacia el hombre que logró que fuera elegido forma ya parte de la leyenda, ¡y resulta gratificante ver que su carrera política ha terminado!", escribió el dirigente en un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Próximo objetivo: Thomas Massie

Lejos de detenerse, el presidente de los Estados Unidos ya está preparando una nueva batalla interna para esta misma semana. El martes se celebran primarias en el estado de Kentucky y Trump ha manifestado en numerosas ocasiones su rechazo absoluto al representante Thomas Massie. Este congresista republicano ha criticado duramente al presidente por asuntos tan delicados como el caso Epstein o la política exterior hacia Irán, convirtiéndose en uno de los principales azotes de la Administración dentro del Congreso.

De hecho, poco después de conocerse la contundente derrota de Cassidy, Trump aprovechó la inercia ganadora para dedicar uno de sus incendiarios mensajes a Massie. "Tom Massie, de Kentucky —el peor congresista republicano y el más indigno de confianza en la historia de nuestro país—, constituye un insulto aún mayor para nuestra nación que el senador Bill Cassidy, de Luisiana", aseveró tajante el presidente a través de sus redes sociales.

Para rematar su ofensiva, el líder republicano no dudó en volver a posicionarse de cara a la inminente cita con las urnas de esta semana. "Kentucky: saquen a este perdedor de la política en las elecciones del martes", sentenció. Thomas Massie se enfrenta a Ed Gallrein, antiguo miembro de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de EEUU.