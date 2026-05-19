El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado los trámites para el sobreseimiento voluntario de la demanda que interpuso a finales de enero contra la agencia tributaria del país por la filtración de sus declaraciones de impuestos. El mandatario reclamaba inicialmente una compensación de 10.000 millones de dólares (más de 8.380 millones de euros) por la revelación de sus datos financieros a diversos medios de comunicación por parte de un excontratista del Gobierno que actualmente cumple condena en prisión.

El acuerdo alcanzado con la nueva Administración establece que ni el presidente ni el resto de demandantes —sus hijos Donald y Eric, además de la Organización Trump— recibirán compensación económica alguna. En su lugar, el fiscal general interino, Todd Blanche, ha confirmado que el Departamento de Justicia emitirá una disculpa formal dirigida al inquilino de la Casa Blanca.

Como contrapartida fundamental del pacto, el Gobierno estadounidense impulsará la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares (unos 1.524 millones de euros) destinado a reparar a las víctimas de la persecución política. La cifra puede parecer un poco aleatoria, pero coincide con el año en que Estados Unidos declaró su independencia, una fecha de la que se cumplirán 250 años este 4 de julio. Según ha explicado Blanche, el objetivo de esta iniciativa es establecer un proceso legal para atender las reclamaciones de aquellos ciudadanos que hayan sufrido la instrumentalización de la ley durante administraciones anteriores.

"La maquinaria gubernamental jamás debería utilizarse como arma contra ningún estadounidense, y la intención de este Departamento es enmendar los errores cometidos anteriormente y garantizar que esto no vuelva a suceder", ha afirmado el fiscal general interino a través de un comunicado oficial.

Para gestionar estas compensaciones, el fondo contará con una comisión de cinco miembros que será nombrada directamente por el fiscal general. Este esquema replica con exactitud el fondo que puso en marcha el Gobierno de Obama para "reparar" daños supuestamente causados por anteriores administraciones federales, durante un periodo de varias décadas, causados por el racismo. Los fondos se repartieron a diversas organizaciones bien conectadas con el Partido Demócrata.

Este organismo tendrá de plazo hasta el 15 de diciembre de 2028 —semanas antes de la siguiente toma de posesión presidencial— para procesar las solicitudes, emitir las disculpas pertinentes y otorgar las indemnizaciones adecuadas. El capital que no haya sido ejecutado para esa fecha será reembolsado íntegramente a las arcas del Estado.

Un fondo para aliados políticos de Trump

La medida no ha estado exenta de críticas. Un grupo de cerca de un centenar de congresistas demócratas presentó un escrito ante el tribunal advirtiendo de que la creación de este instrumento podría suponer un desvío de fondos públicos hacia el entorno del presidente y sus aliados políticos. Y tienen toda la razón. Como también es cierto que tanto durante la primera administración Trump como durante los cuatro años de Biden han sido numerosas las personas relacionadas con Trump, incluyendo al propio presidente, que han sufrido persecuciones judiciales que parecían más impulsadas por el sectarismo político que por el respeto al Estado de Derecho. Sin embargo, que un subordinado de Trump sea quien nombre a quienes repartirán el dinero abre la puerta a nuevas suspicacias.

El esquema no se diferencia demasiado de una de las prácticas más habituales de colusión entre asociaciones ecologistas o de derechos civiles, cercanas al Partido Demócrata, y funcionarios y políticos. Consiste en que las primeras demandan al Gobierno federal y éste llega a un acuerdo extrajudicial con los demandantes por el que se obliga a llevar a cabo las políticas que tanto unos como otros querían implementar, pero no podían hacerlo sin el aval del Congreso. La diferencia es que, en este caso, desaparecen los intermediarios y es el propio Trump el que se demandó a sí mismo, por así decir, y llegó a un acuerdo consigo mismo un par de días antes de que, previsiblemente, el juez echara abajo la demanda.

El origen de este litigio se remonta a la demanda interpuesta contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la actuación de Charles Littlejohn. Este exempleado federal accedió de forma ilegal a las finanzas del actual dirigente entre 2019 y 2020 y las divulgó a diarios como The New York Times y a la agencia ProPublica. A principios de 2024, el responsable de estas filtraciones masivas fue condenado a cinco años de cárcel tras reconocer haber vulnerado la privacidad fiscal de miles de contribuyentes.