Dos jóvenes matan a tres personas en un centro islámico de California y se suicidan

Al menos tres personas han perdido la vida víctimas de un ataque armado perpetrado por dos varones que posteriormente se han quitado la vida en las inmediaciones del Centro Islámico de Mira Mesa, a las afueras de la ciudad de San Diego, en el estado de California. El trágico suceso, que eleva la cifra total de fallecidos a cinco, está siendo investigado por la Policía de la localidad como un presunto delito de odio.

El Departamento de Policía de San Diego (SDPD, por sus siglas en inglés) ha confirmado mediante un comunicado que entre las tres víctimas mortales que se encontraban en el exterior del recinto se halla un guardia de seguridad del centro religioso. Las autoridades han querido tranquilizar a la población subrayando que ningún alumno de la escuela adyacente ni los agentes que intervinieron han resultado heridos, por lo que no existe ninguna amenaza activa en estos momentos para los ciudadanos.

Los hechos comenzaron a las 11:43 hora local, momento en el que las fuerzas de seguridad recibieron la primera alerta sobre la presencia de un tirador en la mezquita. Según los datos policiales, varias patrullas llegaron al lugar apenas cuatro minutos después, hallando a tres adultos fallecidos. De manera inmediata, los efectivos se desplegaron tanto en el recinto religioso como en la escuela anexa con el objetivo de localizar a los autores de los disparos.

Durante el transcurso del operativo, la Policía recibió una nueva notificación a las 11:52 horas que informaba sobre más detonaciones a un par de bloques de distancia, donde un jardinero habría sido el blanco. Poco después, a escasos 300 metros, los agentes localizaron un vehículo en cuyo interior se encontraban los dos sospechosos, de 17 y 19 años. Ambos jóvenes presentaban heridas de bala que, de acuerdo con las primeras pesquisas, se habrían infligido ellos mismos.

La investigación cuenta con la colaboración directa de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). El jefe de la Policía local, Scott Wahl, ha explicado en una rueda de prensa que el caso se tramita como un delito de odio porque resulta "evidente que ha habido discurso de odio", aunque no constan amenazas previas concretas contra el edificio.

Wahl también ha desvelado que, unas dos horas antes del ataque, la madre de uno de los agresores contactó con las autoridades para advertir de que su hijo había desaparecido junto a un compañero vestido de camuflaje. La mujer alertó además de que el joven tenía tendencias suicidas y de que faltaban varias armas en su domicilio, lo que activó los protocolos de la Unidad de Gestión de Amenazas.

En el terreno político, el alcalde de San Diego, el demócrata Todd Gloria, ha condenado de forma tajante el "violento acto de odio", asegurando que quienes intenten sembrar el caos se enfrentarán a todo el peso de la ley. En la misma línea, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha lamentado que el odio y la violencia irrumpan en espacios donde las familias se reúnen para rezar en paz.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido al suceso durante una breve comparecencia. El mandatario ha calificado lo ocurrido como una "situación terrible" y ha asegurado que su Administración está recibiendo información preliminar para revisarlo todo con mucha atención. Mientras tanto, los responsables del Centro Islámico han anunciado que las instalaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.