La misteriosa desaparición de Ingrid Lane, otra científica estadounidense que se esfuma sin dejar rastro

Ingrid Coleen Lane, de 37 años, desapareció el 15 de octubre de 2023 durante un retiro budista en Jemez Springs (Nuevo México) de una semana de duración que ella interrumpió inesperadamente al día siguiente de comenzar. Su marido encontró su vehículo, un Subaru Impreza de color negro, gracias a un dispositivo Apple AirTag. El coche, que había sido abandonado con daños importantes cerca de una ruta de senderismo, aún tenía el contacto encendido.

En el habitáculo del automóvil japonés, la policía halló tres ordenadores portátiles y un teléfono desechable sin activar, entre otras cosas. Pero no había ni rastro de la mujer, neurocientífica y bioingeniera, que estaba vinculada a dos centros de investigación de EEUU de primer nivel: los Laboratorios Nacionales de Sandia (energía) y el Laboratorio Nacional de Los Álamos (seguridad nacional).

El caso de Ingrid Lane se suma por tanto a los de la larga lista de investigadores estadounidenses que han muerto o desaparecido en los últimos años en extrañas circunstancias. Varios de ellos en el estado de Nuevo México y relacionados con Los Álamos, laboratorio famoso por ser la sede del Proyecto Manhattan que desarrolló la primera bomba atómica y también por sus investigaciones espaciales.

Según un reportaje de Los Ángeles Magazine, Lane aparece en un informe de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear fechado en marzo de 2023 –el SAND2023-04694R– en el que figuraba como colaboradora en debates estratégicos sobre la futura plantilla del sector de la seguridad nuclear. No obstante, señala el medio, al intentar consultar los archivos detectó que no conservan ninguno posterior al 10 de enero de 2022.

Lane fue vista por última vez el 15 de octubre por unos cazadores que aseguran que se la encontraron cerca de la Ruta Estatal 144 y le ofrecieron a llevarla a la carretera principal, pero ella lo rechazó porque tenía intención de llegar hasta la cima de la montaña de San Antonio. Estos testigos afirman que la mujer estaba tranquila y hablaba con coherencia. No se sabe a dónde fue después.

Desapariciones conectadas y en Nuevo México

Lane sería la quinta investigadora vinculada a la defensa del estado de Nuevo México que desaparece o muere en circunstancias preocupantes, añade la revista. Se une así al general retirado William McCasland, Steven Abel García, Melissa Casias y Anthony Chávez.

Al primero se le perdió la pista el 27 de febrero de 2026 en Albuquerque. El militar, de 68 años, había trabajado para el Pentágono y fue comandante del Air Force Research Laboratory en la base Wright-Patterson de Ohio, que ha registrado miles de avistamientos de ovnis.

Su desaparición llama la atención por su conexión con la de la ingeniera de la NASA Mónica Jacinto Reza, cuando realizaba senderismo en el Bosque Nacional de Ángeles, unos meses antes que él –en junio de 2025– y poco después de ser nombrada directora de un grupo de investigación de materiales avanzados.

El general revisaba proyectos del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea y trabajó con la mujer, que fue la creadora del Mondaloy (un metal utilizado en motores avanzados de misiles y cohetes). Su cuerpo no se encontró.

Unas semanas antes que ella se perdió la pista de otro trabajador del mismo centro de investigación, ubicado a unos 150 kilómetros de donde desapareció McCasland: Anthony Chávez, vinculado a investigación nuclear. Lo único que se sabe es que salió de su vivienda y no volvió.