El congresista Thomas Massie, conocido por ser uno de los principales críticos internos en el Partido Republicano frente a Donald Trump, ha perdido las elecciones primarias de Kentucky para la Cámara de Representantes. Su escaño se lo ha arrebatado Eid Gallrein, un exmiembro de las fuerzas especiales de la Marina que contó con el respaldo público del exmandatario. Según el recuento provisional, el aspirante apoyado por Trump obtuvo el 54% de los votos, frente al 4% que logró sumar Massie. El distrito en disputa es considerado seguro, por lo que se espera que Gallrein no tenga problemas en ganarlo en noviembre.

La intervención del expresidente estadounidense en esta votación ha sido directa e insistente. Trump puede perdonar votos en contra por motivos ideológicos, pero no lo que considera deslealtades personales. Llegó a calificar a Massie como "el peor congresista en la larga y gloriosa historia del Partido Republicano". Massie se había forjado una sólida reputación como antagonista de Trump dentro de la formación, llegando a votar en contra de sus proyectos de impuestos y gasto público.

Pero Trump y otros muchos le pusieron la cruz por ser coautor, junto al demócrata Ro Khanna, de la ley que obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los documentos del polémico caso de Jeffrey Epstein. Massie también contaba con el apoyo de la extrema izquierda por su postura radical contra Israel y los judíos norteamericanos, a quienes no consideraba con derecho a participar en igualdad de condiciones en la política de Estados Unidos. Gracias a estas posiciones se garantizó el apoyo del sector más antisemita de la derecha norteamericana, representado por los podcasters Tucker Carlson y Candace Owens.

El estado de Kentucky es tradicionalmente un feudo conservador en el sur del país y cuenta con seis escaños en la Cámara de Representantes, la mayoría de los cuales ha permanecido de forma ininterrumpida en manos republicanas durante los últimos ciclos electorales. Al haberse consolidado como un bastión de la derecha en las elecciones federales, las primarias del partido son, en la práctica, la contienda más determinante para definir quién ocupará finalmente el escaño en Washington el próximo mes de noviembre.

En paralelo, el resto de las primarias republicanas en Kentucky ha dejado otros movimientos de calado. El congresista Andy Barr se ha impuesto en la contienda para el Senado estatal, donde sustituirá al veterano Mitch McConnell, quien formaba parte del Congreso de forma ininterrumpida desde 1985 y que anunció su retiro hace más de un año.

La influencia de Donald Trump también se ha dejado sentir con fuerza en otros estados. En Luisiana, sus mensajes ayudaron a que el senador Bill Cassidy cayera derrotado frente a Julia Letlow. El exmandatario aborda todo este proceso de elección de candidatos republicanos como un verdadero examen para medir su poder de convocatoria y su ascendencia sobre las bases de cara a las próximas citas con las urnas. Esto también le hace elegir al candidato que mejor sale retratado en las encuestas, como es el caso del fiscal general de Texas, Ken Paxton, que cuenta con ventaja respecto al actual senador John Cornyn.

Por otro lado, en Georgia, el republicano Buddy Carter ha encabezado las primarias con una cómoda ventaja sobre Mike Collins, mientras que el candidato respaldado por el gobernador Brian Kemp, Derek Dooley, ha quedado relegado al segundo lugar. En Alabama, el senador Tommy Tuberville ha ganado con una amplia diferencia las primarias para la gobernación tras haber abandonado la carrera a la Cámara Alta.