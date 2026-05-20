El telescopio Fermi de la NASA capta rayos gamma de una supernova superluminosa

Un equipo internacional de investigadores, en el que ha tenido un papel destacado el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), ha logrado un hito histórico en el campo de la astrofísica. Según ha confirmado este organismo, el telescopio espacial Fermi, operado por la agencia espacial estadounidense (NASA), ha conseguido captar por primera vez los rayos gamma que proceden directamente de una supernova única y superluminosa.

Los detalles de este fascinante hallazgo han sido recogidos en un artículo que acaba de ser publicado en la conocida revista científica Astronomy & Astrophysics. Tal y como ha informado este mismo miércoles la delegación en Cataluña del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se trata de un avance verdaderamente significativo. La misión Fermi se enmarca dentro de la flota de observatorios de la NASA encargados de cartografiar el cielo nocturno con el objetivo de detectar cambios sutiles en el cosmos y, de este modo, ayudar a la comunidad científica a comprender mejor cómo funciona nuestro vasto universo.

Para entender la magnitud de este descubrimiento, es preciso asomarse a la propia naturaleza de estos fenómenos cósmicos. El equipo de investigadores responsables del estudio sostiene que esta espectacular supernova "probablemente recibió su energía de una estrella de neutrones supermagnetizada nacida durante el colapso estelar que desencadenó la explosión". Las supernovas de colapso del núcleo son eventos astronómicos de una violencia inimaginable que tienen lugar cuando el centro generador de energía de una estrella masiva —con una masa que supera en muchas veces la de nuestro propio Sol— agota de manera definitiva todo su combustible. Al no poder sostener las reacciones nucleares, la estrella colapsa irremediablemente bajo su propio peso y termina estallando en una explosión colosal.

Este tipo de señales de alta energía resultan extremadamente esquivas para los aparatos de medición terrestres y orbitales. El primer autor del estudio, Fabio Acero, investigador perteneciente a la Universidad de París-Saclay en Francia, ha querido poner en perspectiva el enorme esfuerzo que ha supuesto llegar hasta este importante punto observacional. Según ha apuntado el propio científico, "durante cerca de 20 años, los astrónomos han buscado en los datos de Fermi señales de rayos gamma procedentes de miles de supernovas y, aunque se han detectado algunos indicios interesantes, ninguno era definitivo hasta ahora".

Este indudable éxito abre ahora una nueva y prometedora ventana para el estudio minucioso de los fenómenos más extremos y violentos del cosmos. Gracias a la confirmación de la emisión de rayos gamma en supernovas superluminosas, los astrofísicos de todo el mundo dispondrán de una herramienta teórica y práctica inestimable para descifrar por fin los complejos mecanismos de aceleración de partículas en el espacio exterior. Por otro lado, la fecunda colaboración internacional, en la que la ciencia española vuelve a demostrar su alto nivel competitivo a través del ICE-CSIC, subraya la imperiosa necesidad de mantener y fortalecer las inversiones a largo plazo en misiones punteras de exploración espacial e investigación fundamental.