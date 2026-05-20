Raúl Castro es imputado en EEUU por homicidio

Raúl Castro ha sido imputado en Estados Unidos por homicidio. El que fuera el último líder de la revolución castrista se enfrenta a una acusación por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, uno de los momentos de confrontación más intensos entre el Gobierno de Washington y La Habana. Los cazas cubanos atacaron dos aeronaves civiles de la organización de exiliados del régimen de los Castro que trataba de ayudar a los balseros que huían de las garras de la dictadura en febrero de 1996.

Casi 30 años después, la Fiscalía norteamericana sitúa a Raúl Castro, hermano de Fidel Castro y antiguo ministro de Defensa, en el centro de la investigación, según ha adelantado ABC. Un acontecimiento que llega en un momento en el que Estados Unidos ha intensificado la presión sobre la dictadura cubana.

A esta acusación se suman las sanciones de la últimas semanas que Washington ha impuesto sobre la cúpula militar, política y de inteligencia de Cuba, así como las amenazas sobre los países que proporcionen combustible a la isla.

El máximo responsable

El congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart señaló que "hay muchas evidencias de que Raúl Castro personalmente mandó derribar esas avionetas, donde fueron asesinados cuatro individuos". Y es que el caso de Hermanos al Rescate forma parte de los símbolos de la resistencia cubana, pues se trata de una organización que realizaba vuelos sobre el Estrecho de Florida para encontrar a los balseros que huían de castrismo, así como denunciar la opresión del régimen. El hecho por el que se le acusa al hermano del dictador es por el derribo el 24 de febrero de 1996 de dos de las avionetas de la organización.

La acción militar se entendió como una muestra de un cruento ataque de la Cuba castrista contra civiles cuyo único propósito era auxiliar a quienes escapaban de la tiranía comunista. Entonces, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Es decir, tenía el control de las decisiones militares y, en consecuencia, era el máximo responsable de las acciones de su ejército.

Por tanto, Estados Unidos cerca un poco más a la dictadura cubana. El pasado 1 de mayo Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite a su administración sancionar a las cabezas del Gobierno de Cuba y a los principales responsables de las empresas estratégicas.