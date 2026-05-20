Spencer Pratt, el villano de 'reality' que pretende ser alcalde de Los Ángeles gracias a la IA

Una de las razones por las que me divierte tanto la política estadounidense es que es un país enorme, con miles de jurisdicciones distintas y donde siempre pasa algo en algún sitio. Y por eso hoy voy a hablar de la campaña a la alcaldía de Los Ángeles. Normalmente sería un tema de lo más aburrido: debido a las llamadas primarias abiertas y a lo muy de izquierdas que es California en general y las ciudades costeras en particular, este 3 de junio los angelinos probablemente votarían por dos demócratas para que se disputaran el cargo en noviembre. Pero los cuatro años de Karen Bass han sido tan desastrosos que han abierto la puerta para que un candidato republicano, si es lo suficientemente listo, pueda al menos plantear la batalla. Y eso es lo que está haciendo Spencer Pratt.

¿Y quién es Spencer Pratt? Pues es el villano de un reality llamado The Hills del que me perdonarán no haber oído hablar en mi vida, en el que entró como novio y finalmente marido de una de las protagonistas, Heidi Montag, a la que fue separando de la que era su mejor amiga y protagonista del show. Ellos y los hijos que eventualmente llegarían vivían en el barrio de los Palisades, que fue completamente destruido por un incendio en enero de 2025 mientras la alcaldesa se iba de picos pardos a Uganda. Según cuenta Pratt, ese fue el punto de inflexión que le llevó a lanzarse a la política. No por profundas razones ideológicas, sino por el desastre en el que la gestión de Karen Basura, como la llama, ha convertido a Los Ángeles: campamentos de sintecho por doquier, parques tomados por drogadictos, robos, inseguridad ciudadana, etcétera.

El hecho de que fuera una estrella de reality ha hecho a muchos compararlo con Trump, que se hizo famoso en uno de ellos y convirtió su frase "Estás despedido" en parte de la cultura americana. Pero Pratt se enfrenta a un electorado al que Trump nunca ha podido llegar, el de las grandes ciudades, procurando ser lo menos ideológico posible. Estudiante de políticas en la Universidad del Sur de California, logró ascender lo suficiente en las encuestas gracias a un debate en el que destrozó tanto a la actual alcaldesa como a la candidata de extrema izquierda que aspiraba a vencerla, la concejala Nithya Raman.

Sus vídeos electorales en los que comparaba los casoplones de ambas candidatas con el tráiler que ahora ocupa la parcela donde antaño estuvo su casa también tuvieron gran éxito. Pero no les estaría hablando de nada de esto si no hubiera algo realmente novedoso en su campaña, que es el uso de vídeos hechos con inteligencia artificial en los que aparece disfrazado de superhéroe tipo Batman luchando y venciendo con la ayuda de los angelinos de a pie a una Karen Bass pintada como el Joker, Gavin Newsom vestido de época presidiendo un banquete en el que castiga a los ciudadanos de a pie mientras come tarta al estilo María Antonieta, Kamala Harris agarrada a su botella de vodka dando su bendición… En otro, tenemos un duelo de sables láser contra Bass. En otro más, la gente bailando con camisetas de 'Pratt Summer' mientras la ciudad se transforma en un paraíso. En el último que he visto antes de grabar este vídeo, mujeres en clase de yoga confiesan con pudor que van a votar a Pratt, temiendo que eso las condene al ostracismo social. Vídeos hechos por IA y creados por seguidores de Pratt como el director de cine Charlie Curran.

Y funciona. Las encuestas le dan a Pratt un salto espectacular: del 10% en marzo al 22% ahora, recortando distancias con Bass y dejando atrás a la socialista Nithya Raman. Pratt ha llegado a afirmar que aspira a ganar las primarias del 2 de junio con el 51% del voto, lo que le daría el cargo sin necesidad de ir a las urnas en noviembre. No lo va a conseguir y, francamente, dudo mucho que consiga ser alcalde, porque es justamente en las ciudades donde impera el sectarismo político, pero sea cual sea el resultado final lo que todo el mundo ha visto es que este tipo de vídeos funcionan. Lo que significa que habrá cada vez más y que los mismos medios que ahora critican la 'falta de ética' de estas ficciones digitales los apoyarán en cuanto empiecen a usarlos los demócratas. El futuro de la política, nos guste o no, va a pasar por estos vídeos que ahora reconocemos fácilmente como creados por inteligencia artificial, pero que a no más tardar serán indistinguibles de la imagen real. Por cuatro duros, no hará falta siquiera que los hagan los políticos; bastará con tener activistas dispuestos. Y entonces nos acordaremos de Spencer Pratt y cómo todo arrancó en Los Ángeles.