El Senado simula limitar los poderes de guerra de Donald Trump contra Irán

El Senado de Estados Unidos ha dado luz verde este martes a una resolución que busca restringir la capacidad del presidente para ordenar ataques militares sin la aprobación previa del Poder Legislativo. La medida, que pone el foco en el conflicto latente en Oriente Medio, limitaría los poderes de guerra del jefe del Ejecutivo, instándole a retirar las tropas norteamericanas implicadas en hostilidades contra Irán si no cuenta con el respaldo expreso de las cámaras.

La iniciativa ha salido adelante gracias a que cuatro legisladores republicanos han roto la disciplina de voto para unirse a la bancada demócrata, permitiendo así que el texto progrese después de siete intentos anteriores que culminaron en fracaso. Los representantes conservadores que han apoyado la resolución son el recientemente derrotado en las primarias Bill Cassidy, por Luisiana; Susan Collins, por Maine; Lisa Murkowski, por Alaska, y Rand Paul, por Kentucky. Por el contrario, el senador demócrata John Fetterman decidió desmarcarse de su partido y emitió un voto en contra de la propuesta.

El posicionamiento de la mayoría de estos legisladores entraba dentro de lo previsible dadas sus trayectorias políticas, pero ha sorprendido especialmente la postura de Cassidy. Es la primera ocasión en que este senador se muestra a favor de una resolución sobre competencias bélicas. Su decisión se produce escasos días después de no alcanzar los apoyos necesarios para pasar a la segunda vuelta en las primarias republicanas al Senado en Luisiana, unos comicios en los que Donald Trump otorgó su aval explícito a uno de sus oponentes.

El resultado final de la votación también se ha visto influido por la ausencia de otros tres senadores del Partido Republicano. Los representantes John Cornyn, por Texas; Tommy Tuberville, por Alabama, y Thom Tillis, por Carolina del Norte, no participaron en el sufragio, inclinando la balanza a favor de las filas demócratas. Es la primera vez que la oposición logra avanzar una moción de estas características relacionada con la política exterior hacia Teherán.

Tras conocerse el resultado, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, ha celebrado el avance parlamentario. "Voto a voto, los demócratas están rompiendo el muro de silencio republicano sobre la guerra ilegal de Trump", ha destacado en declaraciones a los medios. Schumer ha añadido que la presión está dando resultado y que su grupo no va a bajar la guardia.

La iniciativa, propuesta por el senador y excandidato a la vicepresidencia Tim Kaine, exige al presidente detener las operaciones a no ser que estén respaldadas por una declaración de guerra o una autorización explícita para el uso de la fuerza militar. A pesar de esta votación, se prevé que el texto no tenga efectos prácticos, ya que se espera que el presidente lo vete, suponiendo que sea ratificado en la Cámara de Representantes. Además, hay serias dudas sobre la constitucionalidad de los intentos del Legislativo de maniatar al Ejecutivo en materia militar.