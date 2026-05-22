El Partido Demócrata ha hecho público finalmente el esperado informe sobre su debacle en las elecciones presidenciales de 2024, un documento de 192 páginas que supone una dura enmienda a la totalidad de la estrategia seguida por la formación durante los últimos años. Lejos de justificar la estrepitosa derrota apelando a factores externos o excusas habituales, la autopsia electoral revela de forma descarnada que una gran parte de los votantes estadounidenses ha decidido dar la espalda a un partido que perciben cada vez más elitista y alejado de sus problemas cotidianos.

El informe, cuya publicación han retrasado durante un año los dirigentes del partido, reconoce abiertamente que los demócratas perdieron un terreno muy valioso a todos los niveles institucionales debido a una planificación deficiente y a la difusión de mensajes tremendamente inconsistentes. Uno de los puntos más destacados y autocríticos de este análisis es la admisión de que el partido dependió en exceso del sentimiento de rechazo ciego hacia Donald Trump, un factor que por sí solo "no fue suficiente para motivar a los votantes en 2024".

El documento señala la existencia de un gravísimo problema con los votantes masculinos, así como con los jóvenes, los hispanos, los residentes en zonas rurales y las bases de la clase trabajadora estadounidense. El análisis subraya la incapacidad manifiesta de la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, para conectar con todos estos sectores de la sociedad, destacando que otros candidatos de la misma formación obtuvieron resultados mucho mejores entre los hombres. Como claro ejemplo de este hundimiento, se cita el caso de Carolina del Norte, donde el gobernador demócrata Josh Stein logró atraer al 51% del voto masculino, frente al exiguo 40% que cosechó Kamala Harris en el mismo territorio.

Además, el texto contiene reproches explícitos y directos a la propia Casa Blanca por no haber apoyado eficazmente a la vicepresidenta durante sus tres años y medio en el cargo para tratar de mejorar su frágil imagen pública antes de que se produjera el repentino relevo del candidato presidencial. El error de cálculo estratégico fue mayúsculo al dar por sentado que la imagen negativa de Donald Trump ya estaba plenamente interiorizada entre el electorado, un error garrafal que el propio informe interno llega a calificar como "un importante fallo de análisis y de realidad".

En una de sus conclusiones más contundentes y desoladoras para la izquierda estadounidense, la autopsia demócrata afirma sin rodeos que el partido sufrió una "incapacidad o falta de voluntad persistente para escuchar a todos los votantes". El demoledor informe advierte a la cúpula de que millones de compatriotas simplemente "no se ven reflejados en los Estados Unidos del Partido Demócrata".

En este sentido, el texto lanza un duro ataque contra la deriva ideológica radical de la formación política, alabando abiertamente a aquellos candidatos que decidieron centrarse menos "en temas abstractos y políticas de identidad" y priorizaron los asuntos que de verdad preocupan a las familias, como la seguridad ciudadana, la vivienda, el coste de la vida y el desarrollo de la economía.

A pesar de la incuestionable dureza de las conclusiones, el documento original parece estar plagado de tensiones y contradicciones internas de última hora, ya que incluye curiosas anotaciones de los editores que tratan de restar valor al texto con frases como "sin pruebas" o "análisis no respaldado". El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, justificó ante la cadena CNN la publicación de este texto tras casi un año de injustificado retraso, argumentando que no quería generar "una distracción", pero admitiendo que seguir ocultándolo habría provocado un problema aún mayor de credibilidad ante sus propias bases.