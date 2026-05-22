La Administración estadounidense se ha visto obligada a suspender temporalmente las sanciones impuestas contra Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos. La decisión ha sido adoptada este miércoles por orden de un juez federal, Richard Leon, aunque el Departamento de Justicia ha presentado una moción de emergencia ante el tribunal de apelación del Distrito de Columbia para revertir este polémico fallo lo antes posible.

El Departamento del Tesoro tuvo que retirar a la funcionaria italiana de la lista de Nacionales Especialmente Designados para cumplir estrictamente con la medida cautelar. Según el juez federal, la penalización, decretada en julio de 2025 por el secretario de Estado Marco Rubio, probablemente violaba los derechos de libertad de expresión de Albanese, unos derechos que el magistrado consideró amparados bajo la Primera Enmienda, pese a que la italiana no es una ciudadana norteamericana protegida bajo la Constitución.

No obstante, el Gobierno ha dejado muy claro que la retirada temporal del listado de sancionados constituye únicamente un mero formalismo judicial acatado por obligación. Brett Shumate, fiscal general adjunto, remarcó que Albanese "ha socavado la seguridad nacional y la política exterior" de la nación norteamericana, motivo por el cual buscarán una suspensión cautelar de la decisión de Leon. En esa misma línea, un portavoz del Departamento de Estado subrayó que este acatamiento temporal no refleja ningún cambio de política hacia la burócrata internacional.

El razonamiento del juez Leon ha sido duramente cuestionado desde diversos sectores jurídicos. Si bien la Constitución protege de forma indiscutible a los ciudadanos norteamericanos y los residentes en el país, su alcance no se extiende a burócratas internacionales que operan desde el extranjero. Tan pocos recursos tiene Albanese que la denuncia fue firmada por su marido y su hija, ellos sí residentes en Estados Unidos, que reclamaron por los efectos indirectos que tenían las sanciones sobre ellos.

Albanese, que es ciudadana italiana y reside fuera del país norteamericano, no fue sancionada por unas declaraciones o una columna de opinión en un periódico, sino por coordinarse con el Tribunal Penal Internacional para sancionar a ciudadanos israelíes y norteamericanos. No está, por tanto, sancionada por derechos protegidos por la Primera Enmienda. El precedente más cercano, el caso Holder contra Humanitarian Law Project, tuvo en cuenta esta distinción para dictaminar la legalidad de las sanciones del Gobierno de Obama contra el PKK kurdo y los Tigres Tamiles de Sri Lanka.

El Gobierno de Trump no solo debe recurrir por el caso de Albanese, sino porque toda la arquitectura de sanciones contra ciudadanos y organizaciones extranjeras se derrumbaría si se les aplicaran los derechos que la Constitución reconoce a sus ciudadanos. Ciudadanos y empresas rusas e iraníes, por ejemplo, podrían reclamar bajo el mismo principio.

Una activista premiada por Sánchez y denunciada en todo Occidente

Francesca Albanese ha sido denunciada por su "antisemitismo descarado" no sólo por Marco Rubio, sino por los parlamentos de Canadá, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos y hasta la Unión Europea, que junto a Estados Unidos han exigido su destitución y descalificando su retórica antisemita. Hasta Suiz impidió que diera una conferencia en su territorio por la misma razón.

Naturalmente, esto no ha hecho más que favorecer su imagen para el Gobierno de Pedro Sánchez, que le otorgó la Orden del Mérito Civil el pasado 7 de mayo. El apoyo del PSOE a Albanese es tal que intentó retorcer un reglamento de la UE pensado para proteger de sanciones comerciales a las empresas europeas para aplicárselo a la relatora de la ONU.