Marco Rubio vuelve a criticar al Gobierno por vetar a EEUU el uso de las bases: "¿Para qué estar en la OTAN?"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha vuelto a criticar este jueves el veto por parte de España al uso de las bases militares en el marco de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, en un nuevo mensaje en el que ha cuestionado la utilidad de la OTAN para Washington.

En unas declaraciones desde el aeropuerto de Miami antes de viajar a Suecia para reunirse con sus homólogos de los países de la Alianza Atlántica, el jefe de la diplomacia estadounidense ha afirmado que "esta es una pregunta muy justa" y ha indicado que espera abordar estas cuestiones "durante la reunión de líderes que tendrá lugar en julio en Turquía".

"La razón por la que la OTAN es buena para Estados Unidos es porque nos da bases que nos permiten proyectar poder en caso de contingencia en Oriente Próximo o cualquier otro sitio. Si tenemos países como España que se niegan a dar acceso a las bases, ¿para qué estar en la OTAN? Es una pregunta muy justa, y esto espero abordarlo en la reunión de líderes", ha aseverado durante una rueda de prensa.

Armas nucleares Irán

Así, ha incidido en que hay "muchos países" de la OTAN que están de acuerdo con Estados Unidos sobre "la cuestión de las armas nucleares en Irán", por lo que ha afeado la falta de asistencia al Ejército estadounidense en la ofensiva.

"No se les pide que manden aviones, pero se niegan a cualquier cosa. Si están de acuerdo en que el régimen —iraní— es una amenaza para la paz mundial (...), que den un paso adelante y hagan algo al respecto", ha sostenido, antes de incidir en que la postura española "decepciona" al presidente estadounidense, Donald Trump, que "lo ha dicho muy claro".

Sobre la idea de reducir el modelo de contribución a la OTAN, ha afirmado que cualquier cambio lo anunciará el propio Trump o el secretario de Defensa, Pete Hegseth. "No creo que a nadie le sorprenda saber que Estados Unidos, y el presidente en particular, están muy decepcionados".