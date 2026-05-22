Nuevo golpe de EEUU a Gaesa, el conglomerado militar con el que el régimen castrista "roba al pueblo cubano"

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas –conocido como ICE, sus siglas en inglés– ha arrestado este jueves a Adys Lastres Morera, la hermana de la presidenta ejecutiva del conglomerado militar Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.) –Ania Guillermina, que también ha sido sancionada recientemente–, después de que Washington revocara su residencia permanente por "gestionar los activos ilícitos" de la dictadura cubana en el extranjero.

Gaesa is "el conglomerado financiero controlado por el ejército cubano que roba millones en ayuda para el pueblo por orden del régimen", ha recordado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un message publicado a través de su perfil en X. Adys Lastres Morera "estaba gestionando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana", ha añadido.

Adys Lastres Morera is the sister of the Executive President of GAESA, the Cuban military-controlled financial conglomerate that steals millions in aid for the Cuban people at the behest of the regime. Morera was managing real estate assets and living in Florida, while also… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 21, 2026

Así ha sido hasta que "terminé con su estatus de residente permanente", ha señalado Rubio. "Me complace anunciar que hoy fue arrestada y ahora está bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos", ha continuado. "No habrá ningún lugar en esta Tierra —y mucho menos en nuestro país— donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente".

Gaesa, en el punto de mira

El ICE, por otra parte, explica en un comunicado que "los ingresos de la organización (Gaesa), que superan en más de tres veces el presupuesto del Gobierno cubano y que solo benefician a las élites corruptas, se desviaban a cuentas bancarias ocultas en el extranjero, mientras que los cubanos de a pie seguían sufriendo bajo el régimen comunista del país".

👇Aquí están los cientos de miles de millones que manejan los militares cubanos y la familia Castro. Mientras ustedes, madres cubanas, no pueden darle un vaso de leche a sus hijos por la mañana; mientras ustedes, jóvenes cubanos, lo único que le piden a Dios es poder irse de… pic.twitter.com/oysoZPtb3J — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) May 22, 2026

Permitir que Lastres continuara con la gestión de esos activos ilícitos en el país enviaría la señal de que "las redes afiliadas al régimen cubano podrían seguir accediendo a las instituciones financieras, educativas y sociales de Estados Unidos", ha argumentado el director ejecutivo adjunto en funciones de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, John Condon. "No es el caso", ha sentenciado.

Gaesa constituye el "núcleo del sistema comunista cleptocrático de ese país". Esta "organización corrupta" tiene un "control absoluto sobre el 70% de la economía cubana", por lo que –añade– su permanencia dentro de sus fronteras podría "socavar los objetivos de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba".

Sanciones previas a Gaesa

Su residencia permanente era "incompatible con los esfuerzos actuales de EEUU por imponer sanciones y denegar privilegios a las redes vinculadas a funcionarios cubanos que actúan en contra de los intereses estadounidenses". Cabe recordar que no es la primera vez que la Administración Trump ataca Gaesa, el corazón económico de la dictadura caribeña. A principios de mayo anunció la imposición de nuevas sanciones que afectaban directamente al conglomerado.

Afectaban fundamentalmente a: Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); la presidenta ejecutiva del grupo, Ania Guillermina Lastres Morera; y la minera Moa Nickel S.A. (MNSA). El Departamento del Tesoro estadounidense señala que controla "el 40% o más de la economía de la isla" y está diseñado "en beneficio de las élites corruptas" del país.

Según sus estimaciones, "triplica el presupuesto del Estado y controla 20.000 millones de dólares en activos ilícitos". Algo de lo que responsabiliza a Lastres, la actual presidenta ejecutiva y hermana de la detenida este jueves. Es general de brigada y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). Tomó las riendas tras la muerte en 2022 de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, yerno de Raúl Castro.