Abatido un joven armado que atacó un control de seguridad de la Casa Blanca

El Servicio Secreto de los Estados Unidos ha abatido a tiros a un individuo en la tarde de este sábado en la zona norte de la Casa Blanca después de que este se aproximara a un puesto de vigilancia y abriera fuego contra los agentes. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones del complejo presidencial, concretamente cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, poco antes de las 18:00, hora local.

El sujeto, identificado como Nasire Best, un varón de 21 años, extrajo una pistola de una bolsa que portaba y comenzó a disparar de forma indiscriminada. Los efectivos de seguridad respondieron de inmediato al ataque y lograron neutralizar la amenaza, aunque durante el intercambio de disparos un transeúnte que pasaba por la zona resultó herido, según han informado diversos medios de comunicación estadounidenses.

En el momento de los hechos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en el interior de la residencia oficial. La agencia federal encargada de la protección del mandatario emitió un comunicado a través de su cuenta en la red social X para tranquilizar a la población y confirmar que los protocolos de contención habían funcionado correctamente, asegurando el perímetro sin lamentar más víctimas entre los ciudadanos o el personal del recinto.

Según ha revelado el diario New York Times, el asaltante no era un desconocido para las fuerzas del orden. El fallecido contaba con un amplio historial de problemas mentales y había protagonizado varias alteraciones del orden público en esa misma área. Las autoridades judiciales mantenían abiertas diferentes diligencias contra él, incluyendo una orden de alejamiento del perímetro gubernamental.

En junio del año pasado, el joven tuvo que ser trasladado a un centro psiquiátrico tras bloquear el paso de un vehículo hacia el ala este de la institución. En aquella ocasión, el individuo aseguró a los policías que "era Jesucristo y quería que lo arrestaran", lo que evidenció su grave estado de enajenación frente a las autoridades policiales.

Apenas un mes después de aquel episodio, en julio, volvió a ser detenido por burlar las medidas de seguridad y adentrarse en una zona restringida del predio, haciendo caso omiso a las advertencias de los agentes para que se detuviera. Además de la orden de alejamiento dictada por un magistrado, pesaba sobre él una orden de búsqueda por no haber comparecido a una vista judicial programada para el pasado mes de agosto.