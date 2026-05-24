Estados Unidos podría anunciar en las próximas horas la apertura del estrecho de Ormuz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado desde Nueva Delhi que el mundo podría recibir "buenas noticias" en las próximas horas sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, aunque advirtió de que no se trataría de una solución definitiva. El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que Washington ha avanzado en las últimas 48 horas junto a sus socios del Golfo en un esquema destinado a garantizar la reapertura total de la estratégica vía marítima.

Rubio explicó que el plan contempla un "estrecho abierto sin peajes" y abordaría además algunos de los elementos que, según Estados Unidos, sostuvieron las ambiciones nucleares de Irán en el pasado. El secretario de Estado dejó caer que el anuncio oficial corresponderá al presidente estadounidense, Donald Trump, quien podría pronunciarse en las próximas horas.

Pese al optimismo mostrado, Rubio insistió en que el posible acuerdo aún está en fase de transición. "Hay buenas noticias en ese frente, aunque no definitivas", señaló, subrayando que todavía queda trabajo por hacer antes de alcanzar un entendimiento estable en la región.

El responsable de Exteriores estadounidense recordó además que el estrecho de Ormuz es una vía navegable internacional de la que Teherán "no es dueño" y calificó de ilegal cualquier amenaza iraní contra los buques comerciales que transitan por la zona. Rubio defendió igualmente una salida negociada al conflicto: "Preferiría mil veces que el Departamento de Estado resolviera este problema a que lo hiciera el Departamento de Guerra".

Horas antes, Trump había revelado que Washington trabaja en los últimos detalles de un "memorando de entendimiento sobre la paz con Irán", que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz. En paralelo, Pakistán confirmó este domingo que espera acoger "muy pronto" nuevas rondas de negociaciones sustantivas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, después del fallido intento celebrado el pasado abril.

Línea roja en la negociación: armas nucleares

El secretario de Estado de Estados Unidos también advirtió este sábado de que cualquier acuerdo definitivo con Irán estará condicionado a una línea roja innegociable de la Casa Blanca: que Teherán nunca pueda desarrollar armas nucleares. "El presidente ha sido claro al respecto: nunca poseerán un arma nuclear, ciertamente no mientras Donald Trump sea presidente", afirmó Rubio durante su visita oficial a la India.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que existen "avances significativos" en las negociaciones de paz, aunque matizó que todavía quedan aspectos técnicos por resolver y que cualquier pacto dependerá de la aceptación y cumplimiento por parte del régimen iraní. Rubio destacó además que Donald Trump ha sido, a su juicio, el único presidente norteamericano que ha tomado medidas contundentes para frenar las ambiciones nucleares de Teherán.

Horas antes, Trump anunció en Truth Social que el acuerdo se encuentra "en gran medida negociado" y que los detalles finales se conocerán de forma inminente tras sus conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y líderes del Golfo. El borrador del memorando incluiría el fin de las hostilidades en varios frentes y la reapertura total del estrecho de Ormuz, mientras Pakistán ya se ha ofrecido para acoger una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán.