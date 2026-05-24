Marco Rubio confirma la destrucción de la marina iraní en la operación Epic Fury

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha realizado una contundente defensa de la ofensiva militar emprendida contra Irán en respuesta a sus recientes agresiones. Durante una comparecencia este sábado en Nueva Delhi, el jefe de la diplomacia norteamericana ha asegurado que la administración estadounidense ha alcanzado con éxito los objetivos principales establecidos en la denominada operación Epic Fury, una misión diseñada para neutralizar la amenaza inminente que representaba Teherán en la región de Oriente Medio.

En una rueda de prensa conjunta con el ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, Rubio ha detallado los logros estratégicos de esta intervención. "Íbamos a destruir su marina, lo cual hemos hecho; íbamos a reducir significativamente su capacidad para lanzar misiles balísticos (...) y hemos logrado ese objetivo; e íbamos a dañar su base industrial de defensa (...) Hemos logrado eso también", ha sentenciado el secretario de Estado, confirmando así el severo golpe asestado a la infraestructura bélica del país persa.

Durante su intervención, Rubio también ha hecho frente a las críticas internacionales surgidas a raíz del inicio de la contienda, especialmente aquellas relacionadas con los daños colaterales sufridos por varias escuelas en territorio iraní. En este sentido, ha evitado entrar en valoraciones sobre los detalles tácticos de los bombardeos, argumentando que dichas cuestiones no corresponden a su departamento, pero ha mantenido una postura firme respecto a la necesidad de la intervención.

El origen de la operación Epic Fury se enmarca en la grave escalada de tensión provocada por el cierre del estrecho de Ormuz por parte del régimen de los ayatolás. Esta vía navegable es un punto de estrangulamiento vital para el comercio mundial de crudo, y su bloqueo representó un desafío inaceptable para la comunidad internacional que obligó a Washington a tomar medidas drásticas para restaurar la libre navegación.

El máximo responsable de la diplomacia estadounidense no ha dudado en calificar a Irán como "el principal patrocinador del terrorismo en el mundo". Rubio ha recordado que Teherán financia sistemáticamente a grupos armados como Hizbulá y Hamás, además de organizar atentados en múltiples países. "Estamos hablando de uno de los regímenes más viles sobre la faz de la tierra y en la historia moderna", ha afirmado, recordando que han tomado como rehenes a buques civiles y han colocado minas en rutas comerciales.

Pese a la contundencia de las acciones militares, el secretario de Estado ha querido subrayar que el Gobierno estadounidense "sigue comprometido en encontrar una solución pacífica y diplomática" para resolver la crisis. Esta declaración de intenciones se produce en un contexto de máxima presión, un día después de que el Comando Central informara de que las fuerzas armadas han forzado el desvío de un centenar de buques debido al bloqueo marítimo ordenado por el presidente Donald Trump el pasado 13 de abril. La exigencia de Washington es clara: el fin del enriquecimiento de uranio, frente a un régimen que pretende cobrar peajes ilegales en Ormuz.