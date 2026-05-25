Trump no firmará un acuerdo con Irán como el de Obama: "No puede haber errores"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha ordenado a la delegación estadounidense que no se precipite en las negociaciones con el régimen iraní. "El tiempo está de nuestro lado", ha aseverado en un message publicado en su red Truth Social pese al principio de acuerdo anunciado durante el fin de semana. Según ha explicado, las conversaciones están avanzando de una "manera profesional y productiva". No es momento de que se "apresuren".

"Uno de los peores acuerdos jamás realizados por nuestro país fue el acuerdo nuclear con Irán, propuesto y firmado por Barack Hussein Obama y los ineptos de su Administración", arranca la publicación. "Fue un camino directo para que Irán desarrollara un arma nuclear", argumenta en línea con lo que ya había criticado en ocasiones anteriores. Esta vez no será así, ha asegurado. "¡De hecho, es todo lo contrario!".

NOW: President Trump has just fired off an explosive Truth Social statement, slamming the Obama-era !! President Trump completely slammed Obama's 2015 nuclear deal as "one of the worst deals ever made," The President revealed he has officially ordered U.S. representatives to… pic.twitter.com/XmEMgugEZ8 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 24, 2026

Entretanto, ha destacado, "el bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo". "Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien", ha añadido, "¡no puede haber errores!". Aunque da a entender que están llegando a un entendimiento con los negociadores iraníes, ha dejado claro que sigue habiendo una línea roja: "deben comprender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o bomba nuclear".

"Quisiera agradecer, hasta el momento, a todos los países de Oriente Medio por su apoyo y cooperación, que se verán aún más mejorados y fortalecidos con su adhesión a las Naciones de los históricos", ha apuntado en referencia a sus aliados árabes, que han mediado para favorecer el avance de las conversaciones y posibilitar un acuerdo que sea "muy aceptable" para Estados Unidos.

Sin prisa, pero sin pausa

En una publicación posterior, Trump advierte de que el tiempo no es infinito y no dudará en emplear los medios que sean necesarios para poner fin al conflicto en Oriente Medio y el bloqueo de la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz. Lo ha hecho compartiendo la imagen de un bombardero con la leyenda "¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN A ESTE ASUNTO!" en la munición.

JUST NOW: President Trump posts a picture of a bomb under a fighter jet with the words, "THANK YOU FOR YOUR ATTENTION TO THIS MATTER!" 👀 While Iranian President Masoud Pezeshkian responded on state television by pleading that his country is "not seeking nuclear weapons," the… pic.twitter.com/CXcdVBM63u — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 24, 2026

No permitirán un Irán más fuerte

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha insistido en que la Administración Trump quiere y trabaja para que haya un acuerdo con Irán, pero que no habrá concesiones que permitan que el régimen salga fortalecido. "Eso simplemente no va a suceder", ha aseverado desde Nueva Delhi, poniendo hincapié en que sigue habiendo líneas que no están dispuestos a cruzar.

.@SecRubio: "The idea that somehow this @POTUS — given everything he's already proven he's willing to do — is gonna somehow agree to a deal that ultimately winds up putting Iran in a stronger position when it comes to nuclear ambitions is absurd. That's just not gonna happen." pic.twitter.com/laDzm1OSQU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 24, 2026

"La idea de que de alguna manera este presidente de EEUU —dado todo lo que ya ha demostrado estar dispuesto a hacer— vaya a aceptar de alguna manera un acuerdo que al final termine poniendo a Irán en una posición más fuerte en cuanto a sus ambiciones nucleares es absurda", ha explicado.