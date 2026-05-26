EEUU investiga a líderes de la izquierda radical por apoyar al régimen comunista de Cuba

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga a organizaciones y líderes de la izquierda radical norteamericana ante la posible violación de leyes y sanciones de EEUU que habrían cometido al apoyar al régimen comunista de Cuba, particularmente con el envío el pasado mes de marzo de un convoy 'deluxe' a la isla caribeña que provocó la indignación del pueblo cubano.

Federal officials have served subpoenas to Marxist political influencer Hasan Piker and CodePink cofounder Susan Medea Benjamin as part of a wider investigation into whether U.S. organizations and leaders violated U.S. laws and sanctions in supporting Cuba's communist regime, Fox… — Fox News (@FoxNews) May 24, 2026

De hecho, funcionarios federales ya habrían entregado las citaciones administrativas para declarar —llamadas "solicitudes de información"— al influencer marxista norteamericano aficionado a la moda y los artículos de lujo Hasan Piker, así como a la cofundadora de la organización feminista CodePink Susan Medea Benjamin, según informa el medio estadounidense Fox News Digital.

"They’re coming after your boy." Hasan Piker is lashing out after federal officials subpoenaed him as part of an investigation tied to recent activist trips to communist Cuba. During a Twitch livestream, the left-wing political influencer claimed the probe is an "intimidation… pic.twitter.com/fnDwMbigQq — Fox News (@FoxNews) May 24, 2026

La reacción de Piker —entre otros activistas de la izquierda— no ha tardado en llegar. El streamer ha arremetido este domingo durante una retransmisión a través de Twitch contra la mencionada investigación, que intenta recabar información financiera y logística sobre el viaje de la supuesta flotilla humana a Cuba, afirmando que es una "táctica de intimidación" que en su opinión la Administración Trump dirige contra él por criticar a Israel y Estados Unidos.

"Soy culpable", ha afirmado Medea. "Culpable de amar al pueblo cubano. Culpable de creer que los niños cubanos merecen medicinas en lugar de sanciones. Culpable de creer que intentar salvar vidas no debería ser tratado como un crimen", ha continuado en un alarde de populismo barato, como si la dictadura cubana no tuviera responsabilidad alguna en la situación del país y de esos niños después de 67 años en el poder.

I am guilty. Guilty of loving the Cuban people.

Guilty of believing Cuban children deserve medicine instead of sanctions.

Guilty of believing that trying to save lives should not be treated like a crime. pic.twitter.com/LPkolNChb8 — Medea Benjamin (@medeabenjamin) May 24, 2026

La organización que creó junto a la productora feminista Jodie Evans —casada con el empresario tecnológico afincado en Shanghái Neville Roy Singham—, presuntamente implicada en una trama de promoción de los intereses de China en EEUU, ha emitido un comunicado en el que el Gobierno estadounidense "está investigando a personas por llevar medicinas a niños cubanos mientras defiende políticas que privan a esos mismos niños de comida, combustible y suministros médicos básicos".

The Trump administration is investigating people for bringing medicine to Cuban children while defending policies that deprive those same children of food, fuel, and basic medical supplies. If loving the Cuban people is a crime, then millions around the world are guilty too.… pic.twitter.com/T2y9XEMyZc — Medea Benjamin (@medeabenjamin) May 24, 2026

Tanto Piker como Benjamin han insistido en que el viaje se produjo cumpliendo con los requisitos previstos, sin violar ninguna sanción. No obstante, la investigación —añade Fox— afecta a alrededor de 40 ciudadanos estadounidenses que se unieron a la caravana 'Nuestra América' enviada al país caribeño, en la que participaron 650 delegados de 33 países distintos, por lo que cabe esperar que se produzcan citaciones adicionales en los próximos días.

La cadena estadounidense destapó en el mes de marzo la existencia de una red global de organizaciones vinculadas a la izquierda, formada por al menos 200 entidades e impulsada por el marido de la socia de Benjamin en CodePink —Neville Roy Singham—, que produce, financia y difunde propaganda antiestadounidense de Pekín en ciudades como Nueva York o Los Ángeles.