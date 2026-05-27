EEUU demanda a la UCLA por tolerar el acoso y la violencia contra estudiantes judíos

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado este martes una demanda judicial contra la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), a la que acusa de no haber abordado el grave clima de acoso en su campus. Esta situación se desató a raíz de las protestas de excusa propalestina que estallaron tras la masacre terrorista del 7 de octubre, aun antes de que comenzara la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza. Aunque muchos otros campus, algunos ya denunciados por el Gobierno de Trump, tuvieron episodios de este tipo, pocos alcanzaron la violencia que tuvo lugar en UCLA.

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha denunciado en un duro comunicado lo que considera una "indiferencia deliberada ante la discriminación por raza y origen nacional contra estudiantes judíos e israelíes". Para la Administración estadounidense, el citado centro académico de la ciudad californiana ha hecho dejación de funciones a la hora de proteger a una parte de su alumnado frente al señalamiento constante y la intimidación sistemática.

El Departamento de Justicia recalca que estos hechos constituyen una flagrante vulneración del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Por ello, el Ejecutivo federal está exigiendo a la UCLA que rinda cuentas de manera oficial por su inaceptable tolerancia ante lo que describen como un ambiente educativo hostil. El Gobierno ya denunció en febrero a esta misma Universidad por someter a sus empleados a un entorno laboral "antisemita".

Esta demanda ha sido interpuesta ante el Distrito Central de California tras una exhaustiva investigación en la que se han recabado pruebas de numerosos incidentes antisemitas contra miembros de la comunidad universitaria. El texto legal refleja unas conclusiones escritas que determinan, de forma meridiana, que la institución no cumplió con sus obligaciones legales e institucionales al responder a dichos actos de acoso y derribo.

Royce Hall, el símbolo de la UCLA

Para el Gobierno, el clímax del tolerado ambiente de antisemitismo de UCLA tuvo lugar en abril de 2024, cuando manifestantes enmascarados montaron un campamento en el perímetro de Royce Hall, el edificio más emblemático de la Universidad. Durante la acampada "pegaron, apalearon, rociaron con espray de pimienta y llegaron a dejar inconscientes a estudiantes judíos e israelíes". También organizaron falanges para impedir el acceso a los distintos edificios académicos a dichos alumnos.

El organismo federal ha asegurado que el profundo odio hacia la comunidad judía en este centro alcanzó un punto verdaderamente crítico después de los ataques perpetrados por el grupo terrorista Hamás contra el Estado de Israel en el otoño del pasado año. Hasta el momento, la dirección universitaria no ha emitido ningún pronunciamiento público para defenderse de la querella.