Corea del Norte avisa a EEUU y sus socios de que "nunca" se desnuclearizará

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte ha recalcado este miércoles que en su país "nunca" habrá una "desnuclearización", después de que los países que conforman el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) hayan abordado dicho asunto cuestionando el ejercicio de los "legítimos derechos soberanos" de Pyongyang.

"Para dejarlo claro, una vez más, no habrá, en absoluto y para siempre, ninguna desnuclearización de la República Popular Democrática de Corea", ha espetado con contundencia el portavoz en unas declaraciones recogidas por la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA. El representante de la diplomacia norcoreana ha avanzado que, digan lo que digan otros, el régimen de Kim Jong-un defenderá sin concesiones sus derechos soberanos, la seguridad e intereses y el "derecho al desarrollo del Estado".

En este sentido, Pyongyang se ha mostrado inflexible ante lo que considera una injerencia externa. "Nos opondremos a la formación de grupos exclusivos y a la confrontación entre bloques en la región, y nos sumaremos activamente a los esfuerzos internacionales para promover la confianza mutua, la cooperación, la paz y la prosperidad común entre las naciones", ha agregado el funcionario asiático.

Defendiendo así que la bandera del mantenimiento de la paz y la estabilidad no puede utilizarse como medio para justificar la política estadounidense, el Ministerio de Exteriores ha rechazado contundentemente la declaración conjunta que se emitió tras la reunión de ministros del Quad en Nueva Delhi, celebrada este pasado martes.

Entre los puntos abordados en ese documento —firmado por los ministros de Exteriores de Australia, Penny Wong; de India, Subrahmanyam Jaishankar; de Japón, Toshimitsu Motegi; y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio— destaca la reafirmación de todos ellos de su compromiso con la "desnuclearización completa de Corea del Norte, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

De ese modo, los signatarios han instado al régimen comunista a cumplir con todas las obligaciones que le atañen en virtud de dichas resoluciones de la ONU. Al mismo tiempo, han condenado enérgicamente el "desarrollo ilegal de misiles balísticos y armas de destrucción masivas" y han expresado su profunda preocupación por las actividades cibernéticas maliciosas impulsadas desde el territorio norcoreano.

"Instamos a todos los Estados miembros a que cumplan con sus obligaciones internacionales en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad para aplicar sanciones, incluida la prohibición de la transferencia a Corea del Norte o la adquisición de todas las armas y material relacionado", insiste la declaración conjunta. El texto, además, expresa una enorme inquietud por aquellos países que están intensificando la cooperación militar con Pyongyang al socavar, según sostienen, directamente el "régimen mundial de no proliferación".

Sin embargo, desde la cúpula dirigente norcoreana, este texto ha sido percibido como un inaceptable cuestionamiento del ejercicio legítimo de los derechos soberanos de la nación y como una prueba evidente de que la alianza multilateral del Quad no es más que "una herramienta política y diplomática al servicio de la estrategia de dominación unipolar de Estados Unidos".

"El Ministerio de Exteriores de la República Popular Democrática de Corea condena y rechaza rotundamente el Quad liderado por Estados Unidos por incitar a posturas hostiles contra nuestro país y otras naciones de la región", ha zanjado la diplomacia asiática, exigiendo a su vez que se ponga fin a unos intentos de confrontación que, a su juicio, "destruyen la paz y la estabilidad regionales".