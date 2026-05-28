El FBI detiene a un ex alto cargo de la CIA con 300 lingotes de oro en su casa

Un exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU ha sido arrestado por el FBI tras un espectacular registro en su vivienda, donde las autoridades federales confiscaron unos 300 lingotes de oro -con un valor superior a los 40 millones de dólares, además de relojes de alta gama y millones de dólares en efectivo, según informaron fuentes oficiales.

El sospechoso, identificado por los medios locales como David Rush, fue apresado la semana pasada en su residencia del estado de Virginia. Actualmente se enfrenta a cargos por fraude y malversación de fondos.

La CIA ha señalado que Rush llegó a ocupar un puesto de alta dirección en el pasado. Su detención es el resultado de una investigación interna que se activó tras recibir varias alertas sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas a sus funciones.

El rastro del dinero

Según los documentos judiciales, citados por The New York Times, Rush solicitó y recibió "una cantidad significativa de divisas y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo".

Las alarmas definitivas saltaron cuando la CIA inició una auditoría interna para rastrear el paradero de estos activos. En ese momento, la agencia "no pudo localizar los lingotes de oro ni cantidades significativas de la moneda extranjera", como se detalla en el expediente judicial.

Finalmente, el pasado 18 de mayo, el FBI procedió al registro de la propiedad de Rush. Fue allí donde los agentes descubrieron "aproximadamente 303 lingotes de oro, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo". Tomando como referencia la cotización actual del mercado, dicho documento legal estimó que el valor del cargamento superaba los 40 millones de dólares.

Queda aclarar por qué Rush almacenaba tal cantidad de lingotes y dos millones de dólares en efectivo en su propio hogar, así como qué tipo de misión o proyecto oficial justificaba la movilización de semejante fortuna.