¿Por qué Trump hará historia en las finales de la NBA?

Parece mentira que esto sea así, pero Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, hará historia al acudir simplemente a un partido de las próximas Finales de la NBA. Nunca ningún mandatario ha presenciado este tipo de partido en directo y Trump lo hará, según ha adelantado, en el Madison Square Garden de Nueva York.

Trump ha confirmado su presencia bajo invitación. James Dolan, propietario de los Knicks, le ha ofrecido un asiento en el palco y ahora solo falta por ver qué equipo será el rival de los neoyorquinos: Oklahoma City Thunder o San Antonio Spurs.

"Creo que iré a uno de los partidos. Me invitaron muchas personas, y Jim Dolan también. Es genial verlo. Los Knicks han sufrido mucho durante años", comentó el presidente.

Por otro lado, Trump estuvo cerca de ir la semana pasada como confirmó él mismo: "Iba a ir el miércoles... ¡Vaya equipo! Ganaron todos sus partidos. Tienen jugadores increíbles".

Ya hay fecha para el debut de Trump. Los Knicks jugarán en el Madison Square Garden el 8 de junio. Será en el tercer partido de la serie. El cuarto, dos días después, el 10 de junio.