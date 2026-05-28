Trump pone fin a la vida de privilegio de los hijos del régimen cubano en EEUU

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —conocido como ICE, por sus siglas en inglés— ha detenido en Miami a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general de división de Cuba Ulises Rosales del Toro, una de las figuras más influyentes de la vieja guardia del régimen castrista.

Doctora Alina Rosales.

La mujer —que residía en EEUU desde que en 2023 entrara con visado de turista, según la información ofrecida por Martí Noticias—, se encuentra "bajo custodia del ICE". Ese es el 'estatus' que señala el registro de arrestados que se puede consultar en la página web del organismo, que no precisa el centro de detención en el que se encuentra Alina Rosales.

La detención de la hija de uno de los hombres con más poder de la isla caribeña se interpreta como un nuevo golpe de la Administración Trump al régimen comunista en un momento de escalada de las tensiones entre Washington y La Habana con motivo del estancamiento de las negociaciones.

Miembro de la vieja guardia

Aunque Ulises Rosales —de 83 años— había pasado a la segunda línea política, seguía ejerciendo su influencia y beneficiándose personalmente de sus estrechos vínculos con la familia Castro. El pasado mes de febrero, el periodista Mario Pentón destapaba la vida de lujos de los hijos y nietos del exgeneral mientras los cubanos no tienen qué llevarse a la boca.

Fue jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), ministro del Azúcar, titular de la cartera de Agricultura y también ocupó el cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros durante sus diez últimos años de carrera. Por supuesto, el exgeneral Rosales es miembro del Partido Comunista de Cuba (PCC), única formación legal en el país, y ostenta el título honorífico de Héroe de la República de Cuba.

Segunda captura en cinco días

Tan sólo unos días antes, el ICE arrestaba a Adys Lastres Morera después de que Washington revocara su residencia permanente por "gestionar los activos ilícitos" de la dictadura cubana en el extranjero.

Se trata de la hermana de Ana Guillermina Morera, la presidenta ejecutiva de Gaesa. "El conglomerado financiero controlado por el Ejército cubano que roba millones en ayuda para el pueblo por orden del régimen", en palabras de Marco Rubio.

Adys Lastres Morera is the sister of the Executive President of GAESA, the Cuban military-controlled financial conglomerate that steals millions in aid for the Cuban people at the behest of the regime. Morera was managing real estate assets and living in Florida, while also… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 21, 2026

Según explicó el secretario de Estado estadounidense, la detenida "estaba gestionando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana", ha añadido.

"No habrá ningún lugar en esta Tierra —y mucho menos en nuestro país— donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente", aseveró Rubio a través de su perfil en la red social X.