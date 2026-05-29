El Tesoro estadounidense presiona para crear billetes con la cara de Trump

Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos han presionado a la Oficina de Grabado e Impresión para que prepare el diseño de un posible billete de 250 dólares con el retrato de Donald Trump, según publica The Washington Post. La propuesta ha generado debate interno en el Departamento del Tesoro debido a las restricciones legales vigentes sobre la iconografía en la moneda del país.

De acuerdo con el medio estadounidense, dos altos cargos del Tesoro, el tesorero Brandon Beach y su asesor Mike Brown, habrían insistido en varias ocasiones para que se elaboren prototipos del billete. Fuentes consultadas apuntan a que esta solicitud ha causado preocupación entre empleados de la institución, ya que la legislación federal establece que únicamente personas fallecidas pueden aparecer en la divisa estadounidense.

Debate legal sobre la moneda

Desde 1866, la normativa impide que figuras vivas aparezcan en la moneda de Estados Unidos, tras prohibirse entonces la inclusión de un funcionario del Tesoro en un billete de cinco centavos. Desde entonces, ningún retrato de una persona viva ha sido utilizado en la divisa oficial. Además, otro mandato es que la moneda debe llevar la inscripción In God We Trust –En Dios confiamos–.

El actual secretario del Tesoro, Scott Bessent, recordó este marco legal durante una comparecencia en la Casa Blanca, subrayando que cualquier decisión de este tipo depende exclusivamente del Congreso. "Todo está en manos del Congreso".

Sin embargo, Bessent reconoció que el Departamento del Tesoro ha realizado trabajos preliminares "en previsión" de que el proyecto de ley prospere, aunque recalcó que cualquier actuación se ajustará estrictamente a la norma.

Una propuesta legislativa sin aprobar

El año pasado ya se presentó en el Congreso una iniciativa para emitir un billete con la imagen de Trump con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos. Sin embargo, la propuesta no llegó a aprobarse.

Pese a ello, el Tesoro ha confirmado recientemente que los dólares estadounidenses incorporarán la firma de Trump a finales de este año, lo que le convertirá en el primer presidente en ejercicio en figurar de este modo en la moneda del país.

Según distintas informaciones difundidas por medios estadounidenses como Fox News, el Departamento de Estado también estaría trabajando en diseños especiales de pasaportes conmemorativos por el 250 aniversario de la independencia del país, en los que aparecería la imagen de Trump.

Las maquetas filtradas incluyen referencias a la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense, además de la firma del expresidente en color dorado en la portada interior del documento.