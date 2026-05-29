La Casa Blanca compara a los inmigrantes con extraterrestres en una nueva campaña de Trump

La Casa Blanca ha publicado una nueva página dentro de su portal oficial en la que compara a los inmigrantes con extraterrestres mediante un juego de palabras con el término inglés alien, utilizado tanto para referirse a seres de otro planeta como a extranjeros.

La iniciativa forma parte de la estrategia de comunicación de la Administración de Donald Trump sobre inmigración y presenta datos de detenciones y actuaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) utilizando referencias a "abducciones" y supuestos secretos sobre vida extraterrestre.

Uso de la ironía

La página arranca con un mensaje en tono irónico en el que asegura que el Gobierno estadounidense habría ocultado durante 60 años la presencia de "extraterrestres" en el país.

"Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal", señala el texto publicado en la web oficial. A continuación, aclara el doble sentido de la campaña y afirma que esos "aliens" son en realidad "millones de ilegales que invadieron nuestro país al amparo de la oscuridad".

Un mapa con detenciones

La web incorpora además un mapa interactivo con cifras de arrestos de inmigrantes en distintas ciudades de Estados Unidos desde enero de 2025.

Entre las zonas destacadas aparecen Minneapolis y Saint Paul, en Minnesota, donde la Administración asegura que se han producido más de 3.500 detenciones. En total, la página cifra en cerca de 3,13 millones los "encuentros" entre autoridades migratorias y personas extranjeras.

Uno de los apartados de la campaña pide a la población que denuncie la presencia de "aliens sospechosos" y facilita el número del ICE: "Si has presenciado una abducción extraterrestre, no te alarmes. El extraterrestre está en buenas manos", señala el mensaje, que añade que las autoridades "lo devolverán sano y salvo a su lugar de origen".

La propia web ensalza a Trump por haber sido "el primero en denunciar el peligro real que los extraterrestres representan para cada familia estadounidense" y lo elogia refiriéndose a él como una persona "audaz", "sin remordimientos" y "sin miedo".