El opositor José Daniel Ferrer cree que el modelo de Estados Unidos en Venezuela es "replicable" en Cuba

El opositor cubano José Daniel Ferrer está plenamente convencido de que la strategy empleada por la Administración de Donald Trump para desbancar a Nicolás Maduro no solo es aplicable a la dictadura comunista, sino que podría ejecutarse con mucha más celeridad. El líder disidente vaticina que sobrarán altos cargos del régimen dispuestos a asumir una transición para salvar su patrimonio.

En una entrevista concedida a Europa Press, el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ha denunciado la situación de miseria extrema y represión sistemática que padece el pueblo. Ferrer, que sufrió las prisiones castristas durante la Primavera Negra de 2003 y fue encarcelado de nuevo tras las protestas del 11 de julio de 2021, recaló desterrado en Estados Unidos en octubre de 2025 tras su liberación.

"No vemos otra opción que sacar al régimen por la fuerza. O se van ellos para salvar su pellejo y su fortuna, lo que le han robado al pueblo de Cuba, o que los saquen", ha asegurado el opositor. Según sus estimaciones, esta vía cuenta con el respaldo de más del 80 por ciento de los ciudadanos, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales.

Al analizar el precedente venezolano, donde una reciente operación militar estadounidense culminó con la detención de Maduro y la asunción del poder por parte de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, Ferrer considera que este modelo es perfectamente replicable. A su juicio, las diferencias estructurales entre las Fuerzas Armadas de ambos países facilitarían una rápida transición.

En la nación sudamericana, explica, la cúpula castrense defendía grandes negocios ilícitos. Sin embargo, en la isla caribeña, con la excepción de generales y coroneles de alto rango, todos desean un cambio profundo y no van a hacer lo más mínimo por defender al régimen. Los militares padecen las mismas carencias que el resto de los ciudadanos tras casi siete décadas de totalitarismo.

El hartazgo es absoluto incluso en las bases del Partido Comunista. Gracias a la información que circula en las redes sociales, muchos se han percatado del engaño de sus dirigentes. Mientras la nomenclatura exige resistencia a la población, "ellos viven como millonarios a costa del sacrificio, del sudor, de la miseria del pueblo", ha subrayado.

Ante un escenario de inminente colapso, el líder disidente augura que Estados Unidos encontrará fácilmente figuras de transición. "Si en tiempos más cómodos cayeron altos cargos por falta de fidelidad, ahora que están bajo presión van a sobrar los Delcy Rodríguez", ha afirmado, refiriéndose tanto a líderes políticos como a mandos militares.

La clave de este proceso recae en un exilio muy poderoso y bien estructurado que actúa en perfecta sintonía con la disidencia interna clandestina. Además, los opositores cuentan con el firme respaldo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ferrer ha confirmado que figuras clave de la resistencia mantienen contactos constantes y fluidos con Washington.

Finalmente, Ferrer no ha dudado en arremeter contra la pasividad de la UE, señalando directamente a Pedro Sánchez. El opositor denuncia la actitud cómplice del Gobierno de España, que ha lastrado la respuesta europea y beneficiado a la tiranía. Advierte de que una nación libre no olvidará quiénes fueron condescendientes con la dictadura a la hora de buscar futuros socios comerciales.