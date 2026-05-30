La Casa Blanca hizo público el viernes el último chequeo médico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el documento divulgado, el estado cardiovascular del dirigente republicano corresponde al de una persona catorce años más joven con una salud "excelente". A sus 79 años de edad y a escasas semanas de cumplir los 80 el próximo 14 de junio, los especialistas consideran que se encuentra en un estado físico envidiable y con plenas facultades mentales para el ejercicio de su cargo.

El texto ha sido firmado por Sean Barbabella, galeno principal de la residencia presidencial, quien subraya que el paciente presenta una "edad cardíaca de 65 años". Tras la evaluación llevada a cabo el pasado 26 de mayo en el conocido Centro Médico Militar Walter Reed, las pruebas determinaron una función normal del corazón. De esta manera, los expertos descartan por completo cualquier indicio de insuficiencia u otras afecciones de gravedad en su sistema circulatorio.

Uno de los aspectos que más debate público había generado durante los últimos meses era los notorios moratones apreciables en las manos del jefe de Estado. El documento oficial zanja las especulaciones al aclarar que dichas marcas responden a una combinación de frecuentes apretones de manos y el consumo diario de aspirina. Este medicamento forma parte de un tratamiento preventivo, por lo que se descarta de plano que dichas manchas en la piel sean un síntoma de alerta sobre patologías severas.

Por otro lado, la única anomalía reseñable que detalla el expediente es una leve hinchazón localizada en las extremidades inferiores. Este síntoma está provocado por una insuficiencia venosa crónica, una dolencia que los facultativos catalogan de común y totalmente benigna en individuos que superan la barrera de los 70 años de edad, por lo que no reviste mayor preocupación para el equipo médico.

En el plano neurológico, el examen despeja cualquier duda sobre sus capacidades. El líder estadounidense ha obtenido una puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la prestigiosa prueba cognitiva Montreal Cognitive Assessment. Asimismo, todos los análisis de laboratorio de rutina y un ecocardiograma exhaustivo arrojaron unos resultados que se enmarcan dentro de los parámetros estrictamente normales.

Finalmente, el doctor Barbabella hace hincapié en el estilo de vida del presidente como factor determinante para estos resultados tan favorables. Su prolongada abstinencia de alcohol y tabaco ha sido clave para preservar su envidiable vitalidad actual. Los datos biométricos adjuntos al historial precisan que su peso se sitúa en 101,6 kilos, equivalentes a 224 libras, con una estatura de 1,90 metros.