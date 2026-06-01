Pánico en un vuelo a Mallorca: regresa a Estados Unidos por un dispositivo Bluetooth llamado "bomba"

Un vuelo de la aerolínea United Airlines que cubría la ruta entre el aeropuerto de Newark y Palma de Mallorca tuvo que regresar a Estados Unidos poco después de despegar debido a una alerta de seguridad provocada por el nombre de un dispositivo Bluetooth a bordo.

El avión despegó a las 17:58 horas del sábado desde el Aeropuerto Internacional de Newark Liberty y, tras aproximadamente un par de horas de vuelo sobre el Atlántico, la tripulación decidió volver al punto de origen tras activarse un protocolo de emergencia.

Según relataron varios pasajeros a medios especializados en aviación, la tripulación ordenó de forma urgente que todos los viajeros desconectaran sus dispositivos Bluetooth. Esta instrucción, según explicaron los auxiliares de vuelo, procedía directamente de las oficinas centrales de la compañía en Chicago, y se advirtió de que el incumplimiento obligaría a regresar al aeropuerto.

Alerta de "bomba"

Algunos pasajeros señalaron que la alerta surgió porque un dispositivo había sido renombrado con una palabra que generó alarma a bordo. En concreto, se trataba del nombre "BOMB" –la palabra bomba, en español–, visible en la red Bluetooth del avión y entendido como una posible amenaza.

Tras varios avisos y una cuenta atrás final de un minuto, al menos dos dispositivos continuaban activos. Ante la imposibilidad de garantizar el apagado total, los pilotos tomaron la decisión de dar la vuelta.

De acuerdo con grabaciones de comunicación entre la cabina y el control aéreo, la incidencia se relacionó con el nombre de un dispositivo que incluía una palabra de cuatro letras, lo que incrementó la preocupación en pleno vuelo.

Un menor de 16 años

Una vez de vuelta en el aeropuerto de Newark, los pasajeros fueron desembarcados con sus pasaportes y teléfonos móviles mientras los equipos de seguridad inspeccionaban la aeronave por completo. Posteriormente, las autoridades confirmaron que no existía ningún artefacto peligroso, sino únicamente el nombre asignado a un dispositivo Bluetooth.

Las investigaciones apuntaron a que el responsable habría sido un menor de 16 años, quien habría renombrado su dispositivo de forma inapropiada. Fue posteriormente identificado y detenido, aunque por el momento no se han detallado los posibles cargos.