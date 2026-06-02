El misterio de los científicos que mueren o desaparecen en EEUU: hallan los restos de Melissa Casias en un bosque

Un excursionista encontró el pasado 28 de mayo en el Bosque Nacional de Carson de Nuevo México el cadáver de una mujer que ha sido identificada como Melissa Casias, la trabajadora del Laboratorio Nacional de Los Álamos (LANL) a la que se le perdió la pista en junio de 2025 –cuando tenía 53 años– a una distancia de alrededor de 10 kilómetros del lugar donde se han hallado sus restos junto a una pistola.

"Aún no se han determinado la causa y la forma de muerte" –según la policía– pero es conocido que el caso de Melissa Casias, de la que no se ha sabido nada durante todo un año, forma parte –desde hace semanas– del grupo de muertes y desapariciones sospechosas de investigadores y trabajadores de laboratorios con acceso a información sensible registradas desde 2022 que el FBI está revisando.

Aunque Casias no era científica, trabajaba como administrativa con credenciales de seguridad en el mencionado laboratorio de Nuevo México. Un centro clave para la investigación de seguridad nacional y tecnología nuclear en Estados Unidos. Desapareció dejando sus pertenencias y dispositivos móviles en casa. Y su móvil había sido restablecido a la configuración de fábrica, lo que incluye el borrado de datos.

Ese día, le dijo a su marido –que también trabajaba en el LANL– que había olvidado su credencial en casa y tenía que volver a por ella. Pero ya no se presentó en su puesto. Las cámaras de seguridad la captaron caminando sola por la carretera estatal 518, a unos cuatro kilómetros de su casa. Es la última imagen que se tiene de ella. Se cree que pudo subirse al automóvil de alguien. La policía mantiene abiertas todas las hipótesis.

"Confirmamos que los restos encontrados en Río Chiquito pertenecen a Melissa. Próximamente daremos más información, pero por ahora podemos decirles que fue hallada en una zona que ya había sido rastreada. Es una noticia muy difícil de asimilar; estamos profundamente consternados y seguiremos buscando justicia y respuestas", ha comunicado su familia a través de la página en Facebook creada para su búsqueda.

¿Desapariciones conectadas?

Según la información que el FBI ha trasladado al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, hay informes que vinculan a Melissa Casias con el general retirado William McCasland, quien desapareció el 27 de febrero de 2026 –dejando atrás todos sus dispositivos móviles– en Albuquerque (Nuevo México).

El militar, de 68 años, había trabajado para el Pentágono y fue comandante del Air Force Research Laboratory en la base Wright-Patterson de Ohio, que ha registrado miles de avistamientos de ovnis –más de 700 aún sin explicación–, donde gestionó un ambicioso programa de ciencia y tecnología.

Se da la circunstancia de que McCasland estaba estrechamente vinculado profesionalmente a Mónica Reza, científica que desapareció cuando realizaba senderismo en el Bosque Nacional de Los Ángeles en junio de 2025, poco después de ser nombrada directora de un grupo de investigación de materiales avanzados en el NASA Jet Propulsion Laboratory (Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL).

Un laboratorio perseguido por la desgracia. Varios de sus trabajadores y colaboradores han muerto en circunstancias extrañas. Y al menos uno de ellos ha sido asesinado –a tiros, en febrero de 2026– en el porche de su casa en Llano (California). Se trata del astrofísico Carl Grillmair, vinculado a Caltech (que gestiona el JPL para la NASA). Era conocido por su trabajo sobre los exoplanetas y haber descubierto agua fuera de la Tierra.