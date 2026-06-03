EEUU ataca una base iraní en el estrecho de Ormuz tras interceptar misiles contra Baréin y Kuwait

Estados Unidos ha anunciado ataques contra una instalación militar iraní situada en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, después de interceptar varios misiles balísticos y drones lanzados por Irán contra Baréin y Kuwait. El Mando Central estadounidense (CENTCOM) ha definido la operación como una acción de "autodefensa" realizada junto a fuerzas aliadas en la región.

El anuncio coincide con informaciones difundidas por medios iraníes sobre explosiones registradas en el sur de la isla. La operación se produce en un contexto de creciente tensión regional después de que, según la versión estadounidense, Irán lanzara varios misiles balísticos contra países vecinos del Golfo.

Misiles interceptados sobre Baréin y Kuwait

De acuerdo con la información facilitada por el Pentágono, tres misiles dirigidos contra Baréin fueron interceptados por las defensas aéreas estadounidenses y bareiníes, mientras que otros dos proyectiles lanzados hacia Kuwait no llegaron a impactar o se desintegraron durante el trayecto.

Además, el CENTCOM afirmó haber derribado tres drones de ataque lanzados por Irán contra embarcaciones civiles que navegaban por aguas de la región.

Apenas hora y media después del primer comunicado, el Mando Central informó de una nueva acción iraní. Según el Ejército estadounidense, una segunda oleada de drones fue lanzada contra posiciones estadounidenses en Kuwait, aunque tampoco logró alcanzar sus objetivos.

An additional wave of Iranian drones attempting to attack U.S. forces in Kuwait failed to impact intended targets tonight. U.S. Central Command air defenses successfully downed multiple drones and ensured no American personnel or assets were harmed. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 3, 2026

Baréin activa las sirenas de alerta

Las autoridades de Baréin confirmaron la activación de los sistemas de emergencia en el país. El Ministerio del Interior bareiní informó de que se activaron las sirenas de alerta e instó a la población a mantener la calma y dirigirse a los lugares seguros más próximos.

Aunque el Gobierno del país insular no ofreció detalles adicionales sobre la amenaza detectada, la activación de las alarmas coincidió con el anuncio estadounidense sobre la interceptación de los misiles.

Kuwait pide colaboración ciudadana

Por su parte, el Ejército de Kuwait confirmó que sus sistemas de defensa aérea estaban respondiendo a amenazas de misiles y drones. Las autoridades militares kuwaitíes advirtieron a la población de que las explosiones que pudieran escucharse estaban relacionadas con la interceptación de objetivos hostiles y solicitaron seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades.

En un comunicado posterior, el Ejército pidió a ciudadanos y residentes que no manipulen restos de escombros, metrallas u objetos no identificados que puedan encontrarse tras las interceptaciones. Además, reclamaron la colaboración ciudadana para informar inmediatamente de cualquier hallazgo de este tipo y reiteraron la necesidad de respetar las directrices de seguridad establecidas.