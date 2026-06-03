El FBI abate a un hombre tras 15 horas de secuestro con rehenes y una amenaza de bomba en un banco de California

Finaliza, tras más de 15 horas, el secuestro de un grupo de personas tomado como rehenes en el edificio del Chase Bank, situado en la intersección de Chester Avenue y la calle 17. Según confirma la policía local de Estados Unidos, el sospechoso murió tras un intercambio de disparos con los agentes.

"El miércoles 3 de junio, aproximadamente a las 4:20, la situación que involucraba a rehenes ha concluido tras un tiroteo en el que participaron agentes del FBI", informó el Departamento de Policía de Bakersfield en un comunicado oficial.

🚨 FBI ABATE A SOSPECHOSO Y RESCATA A REHENES EN BANCO DE CALIFORNIA 🇺🇸 Un hombre que mantenía a varias personas retenidas dentro de una sucursal de Chase Bank en Bakersfield, California, murió tras ser abatido por agentes del FBI durante un operativo realizado la madrugada de… pic.twitter.com/iRhqnJlqom — México Ahora (@AhoraMex) June 3, 2026

Según las autoridades, los rehenes fueron encontrados "ilesos" y recibieron "atención médica" en el lugar. "El sospechoso involucrado en este incidente fue declarado fallecido en el lugar", añadieron, mientras confirmaban que la investigación sigue abierta y que se mantendrá una fuerte presencia policial en la zona.

"El Equipo de Negociación de Crisis se mantiene en contacto telefónico con el sujeto"

El suceso comenzó el martes por la tarde, cuando la policía respondió a una alerta por amenaza de bomba en el edificio del Chase Bank. Al llegar, los agentes descubrieron que un hombre se había atrincherado en el interior con varias personas.

"Nos encontramos en el edificio del Chase Bank, en la esquina de Chester Avenue y la calle 17, debido a una amenaza de bomba confirmada", señaló la policía en un "aviso de seguridad pública", en el que instó a los ciudadanos a "evitar el centro de la ciudad", donde el tráfico quedó completamente cortado "hasta nuevo aviso".

A man holding hostages inside a building in California that houses a bank and a school district office has been shot and killed by the FBI, police said Wednesday. All the hostages were freed, and none were harmed, the Bakersfield Police Department said in a statement.… pic.twitter.com/uzw278tyxB — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 3, 2026

Durante las primeras horas del operativo, algunos rehenes lograron ser liberados tras las primeras negociaciones, mientras el resto permanecía dentro del edificio bajo la amenaza del sospechoso. "Al momento de este comunicado, los agentes y miembros de nuestro Equipo de Negociación de Crisis se mantienen en contacto telefónico con el sujeto. No se han realizado arrestos", indicaron las autoridades en una actualización inicial.

El despliegue incluyó a equipos especializados, negociadores y agentes del FBI, que finalmente intervinieron en un enfrentamiento armado que puso fin al incidente aproximadamente 15 horas después de la primera llamada de emergencia. Aunque no se han reportado heridos entre los rehenes ni entre los agentes, el caso sigue bajo investigación para esclarecer todos los detalles.