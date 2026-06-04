El empresario iraní Jamshid Ghomi, de 63 años y residente en Newport Coast (California), ha sido detenido este miércoles por vender al régimen de los ayatolás tecnología estadounidense destinada al desarrollo del programa nuclear y militar. Actividad comercial que llevó a cabo a sabiendas de que era ilegal, dado que tomó medidas para ocultarla, y que financió la construcción de la mansión en la que vivía en Estados Unidos, que le será confiscada junto con el resto de sus bienes.

It’s simple if you BETRAY this country we will FIND you, and you will face JUSTICE!🇺🇸 https://t.co/GJwLC0T4oO — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 3, 2026

La Oficina de Asuntos Públicos del Gobierno de EEUU ha explicado que el director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR) –empresa tecnológica con sede en Teherán– contaba con la doble nacionalidad y ha sido arrestado "en virtud de una denuncia penal federal que lo acusa de violar las sanciones estadounidenses contra Irán al adquirir sofisticados equipos de redes, seguridad y cifrado" para clientes del país del Golfo Pérsico. Entre ellos, ha destacado en un comunicado, "centros nucleares y militares del régimen iraní".

Según ha detallado el fiscal general adjunto para la seguridad nacional, John A. Eisenberg, Ghomi "se enriqueció suministrando tecnología estadounidense a la Organización de Energía Atómica de Irán y a otras entidades sancionadas responsables del programa nuclear" puesto en marcha por el régimen de los ayatolás. "La División de Seguridad Nacional exigirá responsabilidades a quienes violen nuestras leyes para promover las ambiciones nucleares de Irán", ha aseverado.

"Está acusado de ayudar a nuestros enemigos declarados", ha añadido el primer fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. "Las leyes de nuestra nación prohíben hacer negocios con uno de los mayores patrocinadores estatales del terrorismo", ha subrayado. La investigación de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Los Ángeles ha revelado que Ghomi "pasó años explotando los sistemas financieros y los canales de adquisición de Estados Unidos para trasladar equipos controlados a Irán, ocultando sus actividades mediante empresas pantalla y documentación falsa".

Cabe recordar que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y el Reglamento sobre Transacciones y Sanciones con Irán (ITSR) de EEUU imponen controles y restricciones a las transacciones que involucran al régimen, debido a la amenaza que este país representa para la seguridad nacional de Norteamérica, y que esto incluye tanto su programa nuclear como el patrocinio del terrorismo. Prohíben por tanto la venta –directa o indirecta– de bienes, tecnología o servicios a Irán sin autorización de la OFAC.

¿Cómo lo ocultó durante años?

Las autoridades estadounidenses aseguran que –entre 2011 y 2015– Ghomi utilizó sus cuentas de eBay y PayPal para realizar "más de 400 compras de equipos de redes informáticas, enviando la mercancía a intermediarios en Emiratos Árabes Unidos", y que –entre 2014 y 2018– "organizó el contrabando de más de 250 toneladas de equipos de red a Irán, utilizando agentes de carga e intermediarios en Dubái para disimular el verdadero destino". Y, en 2023, "negoció personalmente la compra de equipos de red" con proveedores de Minnesota y Nebraska enviándolos a FPR en Irán "a través de una empresa pantalla en EAU".

"Ninguno de estos artículos podía exportarse legalmente a Irán sin una licencia de la OFAC", aseveran. "Ghomi sabía que esta conducta era ilegal y tomó medidas deliberadas para ocultarla", insisten. "Ordenó a sus cómplices en los Emiratos Árabes Unidos que no incluyeran su nombre en la documentación de envío, que omitieran las facturas de los envíos con destino a Irán y, en al menos dos ocasiones, que ocultaran equipos informáticos de origen estadounidense dentro de envíos más grandes".

También "utilizó empresas fantasma en Emiratos Árabes Unidos para disimular su papel" e hizo caso omiso a las advertencias que recibió en facturas y licencias de software que indicaban que la exportación de estos bienes a Irán –país al que Ghomi y sus cómplices llamaban "la madre patria" en su correspondencia interna– estaba prohibida. Las ventas anuales de FPR –su empresa– "superaban los 10 millones de dólares y se destinaban a cientos de empresas y entidades gubernamentales iraníes, muchas de las cuales estaban sujetas a sanciones estadounidenses".

Contribuyó al programa nuclear

Y, lo que es peor, una parte "relativamente pequeña, pero significativa, de ese negocio" se destinaba "al aparato nuclear y militar del régimen iraní". Entre 2017 y 2023, FPR suministró equipos de redes informáticas de origen estadounidense a la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI), la agencia gubernamental responsable del programa nuclear del régimen de los ayatolás, incluidos –señalan las autoridades estadounidenses– "sus programas de centrifugación y enriquecimiento de uranio".

El Departamento de Estado de EEUU sancionó a la AEOI en 2020 por desempeñar un papel fundamental en el incumplimiento por parte de Irán de sus compromisos nucleares, como el de no superar los límites acordados para sus reservas de uranio y niveles de enriquecimiento. El organismo pidió a FPR que se registrara como proveedor autorizado, cosa que hizo en 2021 y 2022. En cualquier caso, entre 2014 y 2022, "suministró equipos de redes, seguridad y cifrado" al régimen.

Un contrato de FPR con Iran Computer Industries, fechado en 2017 y firmado por Ghomi, identificaba expresamente al comprador como el "Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas" de Irán. El magnate tecnológico "blanqueó las ganancias de su negocio ilegal en Estados Unidos depositando los ingresos de FPR por ventas a Irán en su cuenta operativa de un banco iraní sancionado y transfiriendo posteriormente esos fondos a su cuenta personal". Entre 2011 y 2024, más de 15 millones de dólares. De ser declarado culpable, se enfrentaría a una pena máxima de 20 años de prisión.

Financió su mansión

El comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos estadounidense recoge además que Ghomi financió la construcción de su mansión en el condado de Orange con las ganancias derivadas del mencionado plan para hacer negocios con Irán violando las sanciones de su país de residencia sobre el de origen.

El magnate tecnológico pagó en 2010 alrededor de cuatro millones y medio de dólares para comprar el terreno baldío de Newport Coast en el que se alzó la gran vivienda, que se acabó de construir en 2013. Un proyecto por el que pagó otros diez millones y medio de dólares. Por lo que el coste total de la casa fue de aproximadamente 15 millones de dólares.

Entre mayo de 2011 y agosto de 2015, apunta el organismo, "se realizaron transferencias bancarias de origen extranjero por un total de más de 7 millones de dólares a la cuenta de depósito en garantía que financiaba la construcción de la vivienda". Operaciones que fueron "gestionadas por los mismos empleados de FPR y presentaban las mismas descripciones falsas".