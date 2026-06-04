Trump nombra director de Inteligencia Nacional a Bill Pulte como recompensa a sus acusaciones contra rivales políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes el nombramiento de Bill Pulte como nuevo director interino de Inteligencia Nacional. Pulte, que hasta ahora ejercía como director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), asumirá este cargo clave para la seguridad del país, reemplazando así a Tulsi Gabbard. Cabe recordar que la excongresista demócrata dimitió hace unas semanas con el objetivo de acompañar a su marido, quien se encuentra inmerso en una dura lucha contra el cáncer.

La decisión ha sido comunicada por el propio jefe de la Casa Blanca a través de un mensaje difundido en sus redes sociales. En su declaración, el mandatario republicano ha elogiado la trayectoria de su nuevo elegido. "William cuenta con una amplia experiencia en la gestión de los asuntos más delicados de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados", ha explicado Trump para justificar un movimiento que ha sorprendido en los círculos políticos de Washington.

El presidente ha puesto especial énfasis en los méritos profesionales de Pulte durante su gestión al frente de Fannie Mae y Freddie Mac. Ambas son las dos grandes entidades patrocinadas por el Gobierno federal encargadas de garantizar la inmensa mayoría de las hipotecas que se conceden en el territorio estadounidense. Según ha confirmado el dirigente conservador, Pulte mantendrá sus actuales responsabilidades de forma paralela a su nuevo puesto en la comunidad de inteligencia.

En la esfera política, el nuevo director interino es considerado uno de los estrechos aliados del presidente. De hecho, ha generado cierta polémica en el pasado por haber utilizado presuntamente su oficina para impulsar indagaciones contra quienes considera adversarios políticos de la actual Administracin. El año pasado, Pulte denunció al Departamento de Justicia los fraudes hipotecarios de diversos congresistas demócratas, la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Ninguna de estas acusaciones terminó materializándose en una condena judicial a pesar de las evidencias, en muchos casos porque habían prescrito.

Asimismo, Pulte ha destacado por su postura firme a favor de las directrices económicas de la presidencia. Propuso al Congreso investigar a Jerome Powell, el entonces presidente de la Reserva Federal con el que Trump mantuvo varios desencuentros públicos hasta su salida. También fue uno de los principales defensores de una controvertida propuesta para instaurar una hipoteca a 50 años, impulsada directamente por el jefe de la Casa Blanca a pesar de las amplias críticas recibidas por parte de analistas financieros.

La elección de Pulte resulta bastante inusual en el ámbito de la seguridad nacional, puesto que carece de experiencia previa tanto militar como en las distintas agencias de espionaje. Los analistas y medios de comunicación estadounidenses señalan que tanto su condición de interino como el hecho de que mantenga su cargo actual hacen prever que, en el futuro, otra persona podría ocupar la plaza de forma definitiva. Su figura genera un fuerte rechazo entre los miembros del Partido Demócrata, lo que auguraría una batalla política en el Comité de Inteligencia del Senado, el órgano encargado de validar este tipo de nombramientos. Además, ya estamos en plena campaña electoral en la que algunos senadores republicanos como Susan Collins se juegan la reelección, lo que podría poner en riesgo una hipotética confirmación.

A partir de este momento, como director de Inteligencia Nacional, Pulte tendrá la alta responsabilidad de coordinar y supervisar a cerca de una veintena de agencias que conforman el aparato de espionaje estadounidense. Entre sus funciones más destacadas se encuentra la de elaborar y entregar los informes diarios presidenciales sobre los asuntos más urgentes en materia de seguridad nacional y amenazas globales. Es un cargo con un nombre que parece que lo sitúa realmente como el jefe de la CIA, la NSA y demás agencias, pero que en realidad no tiene poder real. Instaurado a petición de la Comisión del 11-S a raíz de la descoordinación de las agencias de inteligencia, el Congreso nunca llegó a dotarlo de capacidad para controlarlas.