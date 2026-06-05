El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado duras críticas contra la gestión del escrutinio en California, asegurando que el Partido Demócrata está intentando manipular los resultados de las recientes votaciones. A través de sus perfiles oficiales, el mandatario ha elevado el tono al comparar los procesos electorales de la primera potencia mundial con los de naciones en vías de desarrollo.

"Miren lo que está pasando en California. Los demócratas, ante nuestros ojos, están robando las elecciones", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca. Según su criterio, Estados Unidos "tiene las elecciones más deshonestas de cualquier país, en cualquier lugar del mundo", una afirmación que vuelve a poner sobre la mesa sus quejas respecto a la lentitud de las instituciones encargadas del recuento.

Para Trump, el problema radica en lo mucho que se demora el recuento y que puedan transcurrir semanas hasta conocer los resultados definitivos. "Nuestro proceso electoral es igual de malo, o peor, que el de cualquier país tercermundista. La mayor diferencia es que ellos cuentan sus votos mucho más rápido", ha explicado de forma contundente. Para el dirigente republicano, el hecho de tener que aguardar siete días para determinar quién ha ganado abre la puerta a la desconfianza ciudadana. "Los estadounidenses están avergonzados de que esto pase", ha sentenciado.

La situación en el estado del Pacífico es compleja, ya que los resultados oficiales podrían tardar aún varios días en ser confirmados de manera definitiva tras el cierre de las urnas. Por el momento, en la carrera para ocupar el cargo de gobernador, se considera garantizado que el candidato demócrata Xavier Becerra pasará a la votación final de noviembre, a pesar de que va en segundo lugar en el recuento, porque el voto por correo se valida y cuenta más tarde y los demócratas suelen tener ventaja con él. El segundo puesto, según el sistema de primarias abiertas del estado, sigue siendo objeto de una reñida disputa entre el republicano Steve Hilton —que cuenta con el respaldo expreso de Trump— y el multimillonario demócrata Tom Steyer.

Un escenario similar se vive en la lucha por la Alcaldía de Los Ángeles. La actual regidora, Karen Bass, ya ha logrado los apoyos suficientes para pasar el corte y ella sí está además en primer lugar. Sin embargo, la identidad de su rival definitivo continúa en el aire, a pesar de que el recuento da una ventaja de ocho puntos entre la estrella de reality Spencer Pratt y la concejala de extrema izquierda Nithya Raman.

El sistema electoral estadounidense, fuertemente descentralizado, otorga a cada estado la potestad de establecer sus propias normativas de votación y recuento. De hecho, cuando se han debatido en el Congreso leyes tanto republicanas a favor de pedir un carné con foto para votar como demócratas para asegurarse de que no se pida, numerosas voces han advertido que dichos esfuerzos probablemente se estrellarían contra el Tribunal Supremo. Mientras estados como Florida han mejorado mucho sus prácticas desde el desastre de las presidenciales de 2000, otros muchos, especialmente los de mayoría demócrata, siguen sin exigir siquiera que se presente un carné con foto para poder votar.

En el caso californiano, la legislación permite aceptar votos por correo que lleguen varios días después de la jornada electoral, siempre que el matasellos tenga la fecha del día de las elecciones como muy tarde. Además, no solo no limpia sus censos de personas fallecidas o que han migrado a otro estado, sino que envía los papeles del voto por correo a todos los votantes registrados. Ambas cuestiones están en el foco de las quejas republicanas, al prolongar la incertidumbre y retrasar el desenlace de los comicios.

El Senado se niega a regular las elecciones

Mientras, el Senado de Estados Unidos rechazó este jueves incluir dentro de una norma presupuestaria, que no necesita de 60 votos en el Senado para aprobarse, la denominada ley SAVE America, una iniciativa respaldada Trump que busca reforzar la seguridad de los procesos electorales exigiendo pruebas de ciudadanía y carnets con foto a los votantes.

La propuesta, que había sido aprobada previamente por la Cámara de Representantes el pasado 11 de febrero con apoyo mayoritariamente republicano, perdió en el senado por 48 votos a favor y 51 en contra. Los senadores republicanos que votaron en contra fueron Thom Tillis de Carolina del Norte, Lisa Murkowski de Alaska, Mitch McConnell de Kentucky y Susan Collins de Maine.