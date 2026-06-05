Misterio en Nueva York: grupos de personas entran y salen de las alcantarillas en medio de la noche

¿Qué pasa bajo la ciudad mientras sus residentes duermen? Eso es lo que se preguntan los vecinos de Nueva York después de que varias cámaras de seguridad captaran un extraño flujo de personas que entran y salen de los accesos al sistema de alcantarillado de la Gran Manzana en medio de la noche. Un misterio que la policía ha decidido investigar tras tener constancia de al menos tres de estos incidentes.

Bizarre sightings of people popping in and out of New York's vast subterranean sewer system has the whole city wondering what exactly is going on. https://t.co/59KJxad6AL — The Associated Press (@AP) June 3, 2026

En uno de los vídeos, grabado cerca de las dos de la madrugada del pasado 5 de mayo, podemos observar a un group de tres personas, ataviadas con botas de agua y protecciones, que fuerzan la tapa de uno de los agujeros —ubicado en el asfalto de una calle del barrio de Queens, lo que obliga a parar a dos vehículos que circulaban por la vía en ese momento—, se introducen en el hueco y lo vuelven a tapar.

En otras de las imágenes aparecen grupos más numerosos, de hasta siete personas, equipados con palas, linternas frontales y otras herramientas. ¿Por qué se introducen en las tripas de la ciudad en plena noche? ¿Buscan algo? Esa es una de las teorías. Según medios locales, que citan fuentes policiales, los investigadores creen que podría tratarse de cazatesoros. Tras pasar varias horas en el subsuelo, salen y se marchan.

¿Podrían ser sancionados?

Esta práctica no solo es ilegal sino que entraña riesgos para la seguridad tanto de los que participan en ella como de los conductores que circulan por las calles en las que se encuentran los accesos a los túneles del alcantarillado por los que entran. De hecho, las alarmas saltaron a ráiz de un incidente derivado de la salida de un grupo por un hueco situado en medio de la calzada y que provocó un accidente de tráfico. Uno de los miembros estuvo a punto de ser atropellado.

🚨La policía de #NuevaYork investiga una serie de incidentes captados en video que muestran a hombres entrando y saliendo de alcantarillas en distintos puntos de la ciudad durante la madrugada, esta situación ha... pic.twitter.com/h5er1abTLo — Canal 13 Guadalajara (@C13Guadalajara) June 3, 2026

Huelga decir que los participantes en los descensos a las tripas de la ciudad son los que pueden llevarse la peor parte. Hay numerosas posibilidades de que se encuentren con "numerosos peligros, incluidos gases nocivos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgos de inundación y espacios confinados", ha advertido un portavoz del Departamento de Protección Ambiental de Nueva York a la cadena BBC.

Y eso por no hablar de las sanciones por abrir, levantar o mover las tapas de la red de saneamiento, que podrían alcanzar los 10.000 dólares y constituir un delito menor de clase A, penado con hasta 30 días de prisión. El acceso a los túneles se podría interpretar como un allanamiento criminal de tercer grado, hecho por el que podrían ser detenidos y condenados a 90 días de cárcel, según las leyes federales.