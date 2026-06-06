El senado de EEUU blinda el presupuesto del ICE hasta el final del mandato de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado uno de los mayores éxitos legislativos de su segundo mandato. El Senado ha aprobado un importante paquete de financiación valorado en 70.000 millones de dólares —alrededor de 60.000 millones de euros— destinado a sufragar las actuaciones de las agencias de control migratorio, entre las que destacan el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza (US Customs and Border Protection).

Esta medida ha salido adelante en el Senado con el respaldo de 52 representantes frente a 47 votos en contra. La votación ha evidenciado la habitual división partidista, aunque con matices: dentro de las filas del Partido Republicano, la senadora por Alaska Lisa Murkowski decidió votar en contra. La ratificación definitiva queda ahora en manos de la Cámara de Representantes, donde no se esperan sorpresas.

El texto final ha logrado esquivar uno de los puntos que mayor fricción había generado durante las semanas previas de negociación. Se trata del denominado Fondo contra la Instrumentalización de la Justicia, un mecanismo impulsado por Trump para resarcir a quienes consideran haber sido perseguidos por anteriores Administraciones. La oposición demócrata, así como diversas voces críticas, habían censurado con dureza este sistema, un auténtico fondo de reptiles para los aliados del presidente.

Ante la decisión de un juez federal de suspender provisionalmente el procedimiento para establecer dicho fondo y la aparente intención de la Casa Blanca de no apelar el fallo, el Senado ha optado por no incluir en la ley un anexo que el Partido Demócrata pretendía añadir para bloquear formalmente el mecanismo y cuya inclusión había dividido a los republicanos. De este modo, los legisladores han conseguido desatascar el núcleo económico del proyecto y evitar una paralización institucional.

El resultado supone un rotundo aval para la agenda de seguridad de Donald Trump. La aprobación garantiza que la Patrulla Fronteriza y el ICE dispondrán de los fondos necesarios durante los próximos tres años. Esta estabilidad legislativa blinda a dichas agencias federales frente a cualquier futura crisis de gasto o amenaza de cierre de Gobierno.

Además, la luz verde a este presupuesto neutraliza las exigencias de los congresistas demócratas, quienes condicionaban su apoyo a una reforma drástica de las prácticas policiales. La izquierda política había redoblado sus ataques contra el control fronterizo tras una serie de polémicas en Minnesota. Ante el revés sufrido en la votación, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, ha tildado el proyecto de "podrido" y ha lamentado que el único interés de los republicanos sea otorgar "más dinero para Trump, más poder para Trump, y para las familias trabajadoras, nada".