Un tiroteo en un festival de Ohio deja al menos 12 heridos, dos de ellos de gravedad

Un tiroteo registrado en las inmediaciones del festival al aire libre Old West End, uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad de Toledo, en el estado de Ohio, ha dejado un balance de al menos doce personas heridas de bala.

El suceso comenzó en torno a las cinco y media de la tarde, hora local, cuando la policía recibió un aviso por disparos en la zona. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con múltiples víctimas de entre 14 y 61 años, quienes tuvieron que ser trasladadas de urgencia a varios centros médicos cercanos. Entre los afectados, dos personas permanecen ingresadas en estado grave.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incidente se originó por el enfrentamiento entre al menos dos tiradores que intercambiaron disparos entre sí, dejando a los asistentes del festival atrapados en el fuego cruzado.

El subjefe de la Policía de Toledo, Joseph Heffernan, calificó el suceso de horrible y advirtió sobre el enorme peligro que corren los ciudadanos en estos espacios tan concurridos, señalando que, cuando las balas empiezan a volar en medio de una multitud, pueden alcanzar a cualquiera. Por el momento, las autoridades no han realizado ninguna detención y continúan trabajando para esclarecer los motivos del ataque e identificar a los implicados.

Ante la falta de arrestos, los responsables de seguridad han hecho un llamamiento urgente a la colaboración ciudadana. El director de Seguridad Pública de Toledo, George Kral, lamentó que este suceso haya arruinado uno de los festivales más conocidos de la ciudad y pidió a los cientos de asistentes que revisen sus teléfonos móviles.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que disponga de imágenes, vídeos o información relevante sobre lo ocurrido se ponga en contacto directo con el departamento policial o a través de los canales habilitados por Crime Stoppers para ayudar a detener a los culpables.