Donald Trump abandona una entrevista tras discutir el asalto al Capitolio y el fraude electoral

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado un tenso desencuentro televisivo al interrumpir de forma abrupta una entrevista con la presentadora Kristen Welker en el programa Meet the Press de la cadena NBC. El incidente se produjo después de que la periodista le exigiera reiteradamente pruebas sobre sus recurrentes afirmaciones acerca de las irregularidades en los comicios presidenciales. El exmandatario decidió dar por terminada la conversación tras mostrarse visiblemente molesto con el tono de las preguntas.

El encuentro, que había sido grabado previamente en una granja del estado de Wisconsin, llegó a su punto de máxima tensión cuando Welker dirigió el cuestionario hacia un asunto de actualidad judicial. En concreto, la entrevistadora interrogó a Trump sobre un fondo de 1.800 millones de dólares vinculado al Departamento de Justicia, destinado a evitar la instrumentalización política de las instituciones.

Durante el intercambio, se abordó la situación de las personas que fueron condenadas por agredir a las fuerzas de seguridad durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Al ser interpelado sobre si estos individuos deberían recibir compensaciones económicas procedentes de los contribuyentes a través de dicho fondo, Trump evitó ofrecer una negativa rotunda. En su lugar, el candidato republicano afirmó que "muchas de esas personas fueron destruidas por policías corruptos", deslizando que "deberían ser compensadas" por el trato recibido.

La confrontación verbal subió de tono cuando la presentadora de televisión le recordó que no existían evidencias que sustentaran tales acusaciones contra los agentes policiales. Ante este requerimiento, Trump insistió en su postura sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden, manteniendo que dichos comicios fueron "amañados". Asimismo, denunció que actualmente se estaría produciendo una situación irregular en el recuento de votos de las primarias de California, donde los resultados provisionales ofrecidos durante la noche electoral han dado un vuelco que amenaza con dejar sin aspirantes republicanos las elecciones a gobernador y a alcalde de Los Ángeles.

"Hay pruebas tremendas, no hay más que pruebas. Las elecciones fueron amañadas", reiteró el expresidente frente a las continuas réplicas de Welker. En referencia a los recuentos en la costa oeste, Trump se limitó a señalar que "solo hace falta mirar". La persistencia de la periodista por obtener datos verificables desembocó en una dura crítica a la labor de la prensa por parte del dirigente político.

Trump no dudó en descalificar la independencia de la entrevistadora y de la propia cadena de televisión. "Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta y Meet the Press es corrupta", aseveró el líder republicano en el tramo final del tenso diálogo. Acto seguido, y tras acusar a la emisora estadounidense de ser un "canal sesgado y corrupto", decidió cortar la emisión de manera unilateral. "Vamos a dejarlo aquí porque ya he tenido suficiente", sentenció.

Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, el expresidente se despojó de su micrófono y abandonó el escenario improvisado, haciendo caso omiso a los intentos de Welker por retenerlo. Según ha aclarado la propia periodista tras el incidente, una vez que las cámaras dejaron de grabar, el equipo de la cadena logró alcanzar un entendimiento con el exmandatario para concertar una nueva entrevista en el futuro. La emisión de este programa, que tuvo lugar durante la jornada de hoy, ya había sufrido diversas interrupciones técnicas el pasado viernes a causa de las fuertes precipitaciones en la zona.