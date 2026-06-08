Trump denuncia un "amaño electoral" en las primarias a la alcaldía de Los Ángeles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner bajo la lupa la integridad del sistema de votación norteamericano con motivo de las elecciones primarias en California, especialmente las de la alcaldía de Los Ángeles. Trump ha denunciado como "amaño electoral" el espectacular vuelco en los resultados que ha tenido lugar durante el recuento, que dura ya casi una semana, y que ha provocado que la ventaja de ocho puntos que mantenía Spencer Pratt respecto a la candidata de extrema izquierda Nithya Raman se haya evaporado.

El escrutinio realizado durante la noche electoral daba como ganadora a la actual alcaldesa, Karen Bass, con un 35% de los votos escrutados frente al 30% del republicano Spencer Pratt y el 22% de la extremista Nithya Raman. De hecho, esta último dio un discurso entre lágrimas ese mismos días poco menos que dando por sentado que había fracasado en su intento de disputarle la alcaldía a Bass.

DDHQ Race Update (est. 69% in): Los Angeles Mayor Primary Karen Bass (N): 172,720 (34.8%)

Spencer Pratt (N): 151,149 (30.4%)

Nithya Raman (N): 110,848 (22.3%)

Adam Miller (N): 19,556 (3.9%) Follow more results here:https://t.co/jMjVNX80P3 pic.twitter.com/6QXiiKj0QP — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) June 3, 2026

Sin embargo, cada día esa distancia se ha ido acortando. En California se envían las papeletas para el voto por correo a todos los votantes registrados y desde 2020 la gran mayoría de los electores eligen esa vía. Con tal de que el matasellos esté sellado durante el día de las elecciones o antes y sea recibido durante la semana siguiente a los comicios, esos votos se aceptan. Además al exigir ciertas comprobaciones no sólo de esos votos, sino también de los votos hechos en persona registrándose en el mismo día de las elecciones, los recuentos suelen tardar más de un mes en completarse.

Cada día se contabiliza un nuevo lote de votos, y aunque es habitual que esos votos contabilizados tarde favorezcan a los demócratas, lo que ha sorprendido es que hayan favorecido tanto a la segunda en liza. En todos estos lotes Raman ha ganado a Pratt por una gran diferencia. En algunos, de hecho, se ha llegado a imponer incluso a Bass. De modo que la ventaja se ha evaporado hasta dejar al republicano en tercer lugar.

DDHQ Race Update (est. 87% in): Los Angeles Mayor Primary Karen Bass (N): 250,871 (34.7%)

Nithya Raman (N): 196,198 (27.1%)

Spencer Pratt (N): 193,085 (26.7%) pic.twitter.com/FGSlTX5xr7 — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) June 8, 2026

Donald Trump ha reaccionado a estos datos a través de un mensaje difundido en su red Truth Social, mostrando su absoluta incredulidad ante el vuelco en los resultados. "Es imposible que esto haya pasado. ¡Elecciones amañadas!", aseveró el actual presidente de Estados Unidos. Y no son pocos quienes están de acuerdo con él. Aunque no resulta para nada sorprendente que Pratt acabe en tercer lugar por más que las encuestas le concedieran el segundo puesto, la forma en que ha procedido el recuento ha encendido todas las alarmas y ha devuelto a la memoria algunas anomalías estadísticas producidas durante el recuento de las elecciones presidenciales de 2020, que Trump siempre ha considerado fraudulentas.

For those who are new here… this is how Joe Biden won Wisconsin in 2020: pic.twitter.com/57O91Vthcq — End Wokeness (@EndWokeness) June 8, 2026

A nivel estatal, la carrera para elegir al gobernador de California presenta un escenario similar. Mientras el demócrata Xavier Becerra ya se ha garantizado su presencia en la votación decisiva, la segunda plaza sigue en disputa entre el republicano Steve Hilton —que cuenta con el apoyo explícito de Trump— y el multimillonario demócrata Tom Steyer, pese a que Hilton estuviera en primera posición en el recuento hecho durante la noche electoral.