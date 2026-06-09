El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado oficialmente al actual fiscal general en funciones y uno de sus antiguos representantes legales, Todd Blanche, como nuevo fiscal general del país. Esta decisión busca dar estabilidad a un departamento clave para la Administración republicana, cubriendo la vacante de forma definitiva tras la destitución de Pam Bondi el pasado mes de abril.

La elección de Blanche no ha estado exenta de polémica y se anticipa que podría generar una intensa batalla política en el Senado, la cámara encargada de confirmar su designación. Desde que asumió el cargo de forma interina tras la salida de Bondi, su gestión ha estado muy alineada con las prioridades marcadas por el propio Donald Trump. Si bien ha reforzado su posición ante el presidente, ha suscitado recelos y críticas por parte de diversos congresistas. No solo en las filas demócratas que de todos modos iban a votar en su contra, sino también en algunos sectores del Partido Republicano, lo cual podría poner en riesgo su confirmación.

Entre otras decisiones, Todd Blanche imputó a Raúl Castro por ordenar el derribo en 1996 de los aviones de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, un crimen que dejó cuatro muertos. También ha sido el principal responsable de poner contra las cuerdas a la organización Southern Law Poverty Center por financiar actos racistas para luego lucrarse luchando contra ellos. Blanche también aprobó el acuerdo para frenar la demanda de Trump contra el Gobierno que dirige por filtrar sus datos fiscales a la prensa durante su primer mandato. Un acuerdo que incluía un fondo para pagar a sus aliados que considerara perjudicados por el lawfare.

De hecho, después de que Trump deslizara su intención de nominar formalmente a Blanche la semana pasada, senadores republicanos como Thom Tillis, representante de Carolina del Norte, y John Cornyn, por Texas, manifestaron públicamente que albergaban sus dudas sobre su idoneidad como titular de la cartera de Justicia. Tras perder las primarias para su reelección, Cornyn ya ha votado en contra de otras prioridades presidenciales y podría hacerlo de nuevo. Además, la senadora moderada Susan Collins se enfrenta a una difícil reelección frente al candidato del tatuaje nazi Graham Platner, así que es probable que vote en contra. Los republicanos solo podrían perder un voto más, porque en caso de empate a cincuenta, el vicepresidente del Gobierno, JD Vance, ejercería su voto de calidad para inclinar la balanza a favor del candidato elegido por el presidente de Estados Unidos.