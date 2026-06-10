Trump amenaza a Irán por retrasar el acuerdo: "Ahora tendrán que pagar las consecuencias"

El presidente de Donald Trump ha lanzado una dura advertencia contra Irán tras el nuevo intercambio de ataques registrado en las últimas horas pese al alto el fuego pactado en abril. El mandatario estadounidense ha acusado a Teherán de haber demorado las negociaciones y ha asegurado que "ahora tendrán que pagar las consecuencias".

Según ha recogido Europa Press, Trump ha cargado contra las autoridades iraníes a través de un mensaje publicado en redes sociales. "Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Próximo está muerto! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!", ha afirmado.

El presidente estadounidense también ha puesto en cuestión la capacidad militar iraní y ha asegurado que "el Ejército iraní es un completo desastre". "Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados", ha señalado, sin aclarar si Washington prevé nuevas operaciones militares sobre territorio iraní.

Ataques en el estrecho de Ormuz

Las declaraciones llegan después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos confirmara ataques "con munición de precisión" sobre varios objetivos situados cerca del estrecho de Ormuz. Washington justificó la ofensiva alegando que actuó "en legítima defensa" tras el incidente sufrido por un helicóptero militar estadounidense en la zona, un hecho que el propio Trump calificó de "derribo".

Por su parte, Irán respondió con una nueva oleada de drones y misiles dirigida contra bases estadounidenses desplegadas en Oriente Próximo. A raíz de estos lanzamientos, Jordania y Bahréin informaron de interceptaciones en sus respectivos espacios aéreos, mientras que Kuwait activó sus sistemas de defensa antiaérea. Hasta el momento no han trascendido datos sobre posibles víctimas o daños materiales.

Conversaciones en la recta final

La escalada se produce en plena negociación mediada por Pakistán para tratar de alcanzar un acuerdo que permita dar carpetazo al conflicto en Oriente Próximo. Apenas unas horas antes, Trump había asegurado que las conversaciones con Teherán estaban "en la recta final" y llegó a afirmar que el pacto podría quedar cerrado "en dos o tres días" tras los ataques cruzados registrados entre las fuerzas iraníes e israelíes entre el domingo y el lunes.