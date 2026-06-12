Trump da por terminada la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado haber "puesto fin" este jueves a la guerra con Irán que comenzó el pasado 28 de febrero, pese a que, por el momento, desde la República Islámica no existe pronunciamiento alguno que lo confirme.

"Hoy hemos puesto fin a la guerra con Irán y ellos han aceptado no fabricar nunca armas nucleares", afirmó el presidente estadounidense durante una intervención telefónica en apoyo al candidato a gobernador de Georgia Burt Jones.

En ella, Trump ha señalado que la cuestión nuclear ha sido un elemento sobre el cual Washington ha insistido "mucho", aclarando que "el objetivo principal" y "el 95% de todo" pasaba porque Teherán no vuelva a fabricar armas nucleares.

Suspensión de ataques

Esta afirmación de Trump se produce justo después de que cancelara los bombardeos previstos para la madrugada de este viernes contra Irán, una ofensiva que habría marcado el tercer día consecutivo de hostilidades contra la nación asiática.

"Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel del liderazgo iraní, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", anunció a través de las redes sociales. Todas las partes han aprobado "los puntos finales" del acuerdo para poner fin a la contienda, añadía.

Irán no se pronuncia

Hasta el momento, Irán no ha contestado a Trump. Tan solo ha matizado que "tan pronto" como las autoridades "competentes" hayan arribado a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán.

"Hasta el momento, no hemos llegado a una conclusión definitiva sobre este asunto. Se trata de una cuestión muy importante que está siendo analizada por las instituciones competentes, y en cuanto lleguemos a una conclusión, se lo comunicaremos", insistió el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA, precisando que lo harán con "total transparencia".