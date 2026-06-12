Un muerto y once heridos por un tirador atrincherado en un edificio de Texas

Las autoridades del estado de Texas han confirmado un grave suceso en la localidad de Midland, donde un individuo ha abierto fuego dejando un saldo provisional de al menos un fallecido y once personas heridas. El responsable de los disparos se encuentra actualmente atrincherado en el interior de un edificio, lo que ha desencadenado un amplio despliegue policial en la zona sur de la ciudad para lograr su neutralización y evitar mayores daños materiales y personales.

La situación, descrita como "activa y de máxima tensión", está siendo monitoreada de cerca por las autoridades locales. La alcaldesa de Midland, Lori Blong, ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa de urgencia para ofrecer los primeros detalles operativos. "Se trata de una situación en curso, los agentes están controlando la situación y se ha establecido un perímetro de seguridad", ha explicado la regidora, transmitiendo un mensaje de cautela a los ciudadanos mientras el equipo táctico especializado trabaja en el terreno.

El jefe del departamento de Policía de la localidad texana, Greg Snow, ha emitido un comunicado oficial detallando los primeros momentos de la intervención. Según el relato de las fuerzas de seguridad, los agentes de patrulla respondieron con rapidez al aviso tras escuchar las detonaciones procedentes de la estructura donde el atacante decidió guarecerse. "Los agentes escucharon disparos desde un edificio y trabajaron rápido para asegurar y desalojar la zona", ha subrayado Snow.

El traslado al hospital

En cuanto al estado de las víctimas, los servicios de emergencia actuaron bajo el paraguas del dispositivo policial para socorrer a los afectados. Las once personas que resultaron heridas por los impactos de bala han sido trasladadas de inmediato a diversos centros de salud y hospitales cercanos para recibir atención médica de urgencia. Lamentablemente, los equipos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de una persona que falleció en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de sus heridas, tal y como ha confirmado la propia alcaldesa Blong.

Las estadísticas reportadas por organizaciones civiles como Gun Violence Archive señalan que, a lo largo de este año, Estados Unidos ha registrado más de 182 tiroteos masivos, un dato que las instituciones analizan permanentemente en el marco de las políticas de seguridad pública.