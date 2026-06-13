EEUU da luz verde a la histórica compra de Warner por Paramount por 110.000 millones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado luz verde a uno de los movimientos corporativos más relevantes de la última década en el sector audiovisual. Las autoridades han aprobado este viernes la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una transacción histórica que alcanza la cifra de 110.000 millones de dólares. Este acuerdo supondrá la creación de uno de los mayores conglomerados mundiales dedicados a la producción de contenidos, la información y el entretenimiento.

La decisión gubernamental se produce tras una exhaustiva investigación antimonopolio que se ha prolongado durante ocho meses. Durante este tiempo, las autoridades han analizado al detalle el impacto que esta macrooperación podría tener en el libre mercado. Finalmente, han concluido que la transacción no perjudicará la competencia en ámbitos tan disputados como la televisión tradicional, las plataformas de vídeo bajo demanda o la producción cinematográfica y televisiva.

El aval de Washington llega poco después de que varios medios de comunicación norteamericanos adelantaran el sentido favorable de la resolución. Por su parte, la empresa compradora ya había expresado su agradecimiento a las distintas agencias implicadas que han completado sus revisiones y ofrecido su visto bueno hasta el momento. Esta integración estratégica reunirá bajo un mismo paraguas corporativo a los estudios de cine de Paramount y Warner Bros., así como a sus respectivos servicios de suscripción mensual, Paramount+ y HBO Max.

En el terreno puramente informativo, la fusión también tendrá un impacto de gran calado, ya que unirá a dos colosos de las noticias como CBS News y CNN. Según la evidencia recopilada por la Administración estadounidense, lejos de suponer un riesgo de oligopolio, la unión fortalecerá la capacidad de esta nueva compañía para enfrentarse en igualdad de condiciones a los actores dominantes que actualmente lideran el mercado digital.

La confirmación de este acuerdo representa un paso decisivo para David Ellison, el director ejecutivo de Paramount Skydance y heredero del cofundador de Oracle, Larry Ellison. Su liderazgo ha sido determinante para encauzar una operación de estas magnitudes en un entorno de máxima competitividad. Sin embargo, el camino hacia la integración total todavía no ha terminado, ya que la nueva corporación deberá superar las revisiones regulatorias en otras jurisdicciones clave, prestando especial atención a las resoluciones que emitan próximamente los organismos competentes de la Unión Europea y el Reino Unido.