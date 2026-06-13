Trump anuncia la firma inminente del acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que el acuerdo destinado a poner fin al conflicto con Irán será firmado este domingo, un paso que, según ha indicado, permitirá la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

"El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", afirmó el mandatario estadounidense a través de su red social Truth Social.

La declaración de Trump se produce después de que el Gobierno de Pakistán, que participa como mediador en las negociaciones, apuntara este sábado a la posibilidad de que el pacto quede rubricado de manera telemática durante las próximas 24 horas. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado previamente que la firma pudiera producirse este domingo, aunque no cerró la puerta a que se materialice en los próximos días.

Según informa EFE, el presidente estadounidense sostuvo además que el acuerdo contempla el abandono definitivo de las aspiraciones nucleares de la República Islámica. "Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición", afirmó.

Sin intercambio de dinero

Trump también negó que el entendimiento incluya contraprestaciones económicas para Teherán. En este sentido, explicó que no existe ningún "intercambio de dinero" y señaló que Washington tendría acceso al uranio enriquecido iraní con el objetivo de proceder a su destrucción.

El dirigente republicano expresó además su deseo de colaborar con Irán y con el conjunto de Oriente Medio durante los próximos años. "Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos", declaró.

Pese al tono conciliador de sus declaraciones, Trump advirtió de que Estados Unidos dispone de una "alternativa definitiva" si el proceso fracasa, en una aparente referencia a una nueva ofensiva contra la República Islámica.

Diferencias sobre el contenido

Mientras tanto, persisten las discrepancias sobre algunos aspectos del pacto. Teherán sostiene que el acuerdo en fase final de negociación permitirá desbloquear fondos iraníes congelados, una versión que Washington rechaza. Las autoridades iraníes también defienden que el entendimiento contribuirá a poner fin a las hostilidades abiertas en distintos escenarios de la región, incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

De acuerdo con la Administración estadounidense, el acuerdo garantizará además la reapertura total del estrecho de Ormuz sin que Irán pueda imponer peajes al tránsito marítimo y servirá como base para el futuro desmantelamiento del programa nuclear iraní.