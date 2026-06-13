El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte del conocido como Niño Guerrero, Héctor Guerrero Flores, considerado el líder máximo de la banda terrorista Tren de Aragua. Trump lo hizo público en su red social Truth.

"At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth." - President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

Según el gobernante estadounidense, la acción fue coordinada con sus "amigos de Venezuela" con quienes, aseguró, colabora de "manera excelente". "Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen", añadió.

El régimen venezolano también confirmó este extremo tras informar de una operación en colaboración con Estados Unidos en el Estado Bolívar. "Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', cabecilla de una organización criminal", indicó el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela en un comunicado publicado en X.

🇺🇸🇻🇪 El régimen de Delcy Rodríguez confirmó que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", fue abatido en el estado Bolívar durante una operación conjunta entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos. Según el comunicado de Miraflores, la… pic.twitter.com/qa5yatIJEv — VPItv (@VPITV) June 13, 2026

También, a través de las redes, muchos usuarios están compartiendo imágenes del operativo.

#URGENTE | EEUU eliminó al Niño Guerrero, jefe de la banda terrorista Tren de Aragua, quien se refugiaba en Venezuela en el estado Bolívar. La operación fue anunciada por Trump y fue llevada a cabo en coordinación con el régimen de Delcy Rodríguez. pic.twitter.com/QvjkrEO4r1 — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 13, 2026

Ejecutado o neutralizado

No en vano, la diferencia en el lenguaje a la hora de comunicar la noticia es evidente. Mientras Trump notifica la ejecución de un "infame líder terrorista", el equipo de la mandataria Delcy Rodríguez informa de "enfrentamientos" tras los que resultó "neutralizado" el considerado líder de este grupo criminal venezolano. Esto no cambia, en todo caso, el clima de colaboración abierto entre ambas administraciones tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Según narran diferentes medios venezolanos, solo unas horas antes del anuncio realizado por el presidente de EEUU, Delcy Rodríguez mantuvo en Caracas una reunión con funcionarios del Gobierno estadounidense para revisar la agenda energética bilateral.

Mientras tanto, se suceden ya las reacciones a la noticia, y el Gobierno chileno considera un "golpe relevante" la muerte de este hombre. En su caso, hablan de "baja" para referirse al abatimiento del terrorista: "La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente", dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en su cuenta de la red social X.

Arrau consideró "especialmente esperanzadora" la colaboración entre Estados Unidos y Venezuela que resultó en la muerte de Guerrero y añadió: "esta acción se suma a los importantes golpes que nuestras instituciones han propinado al Tren de Aragua en Chile durante las últimas semanas".

Perseguido como uno de los criminales más buscados de Suramérica, estaba prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización.