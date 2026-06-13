Menú
Estados Unidos

Trump anuncia la muerte del "infame líder" del Tren de Aragua con la colaboración de "sus amigos de Venezuela"

El régimen de Delcy Rodírguez también ha confirmado la noticia. El líder terrorista llevaba prófugo desde 2023.

Jesús Sánchez
El régimen de Delcy Rodírguez también ha confirmado la noticia. El líder terrorista llevaba prófugo desde 2023.
Donald Trump, en el Despacho Oval. | Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte del conocido como Niño Guerrero, Héctor Guerrero Flores, considerado el líder máximo de la banda terrorista Tren de Aragua. Trump lo hizo público en su red social Truth.

Según el gobernante estadounidense, la acción fue coordinada con sus "amigos de Venezuela" con quienes, aseguró, colabora de "manera excelente". "Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen", añadió.

El régimen venezolano también confirmó este extremo tras informar de una operación en colaboración con Estados Unidos en el Estado Bolívar. "Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', cabecilla de una organización criminal", indicó el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela en un comunicado publicado en X.

También, a través de las redes, muchos usuarios están compartiendo imágenes del operativo.

Ejecutado o neutralizado

No en vano, la diferencia en el lenguaje a la hora de comunicar la noticia es evidente. Mientras Trump notifica la ejecución de un "infame líder terrorista", el equipo de la mandataria Delcy Rodríguez informa de "enfrentamientos" tras los que resultó "neutralizado" el considerado líder de este grupo criminal venezolano. Esto no cambia, en todo caso, el clima de colaboración abierto entre ambas administraciones tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Según narran diferentes medios venezolanos, solo unas horas antes del anuncio realizado por el presidente de EEUU, Delcy Rodríguez mantuvo en Caracas una reunión con funcionarios del Gobierno estadounidense para revisar la agenda energética bilateral.

Mientras tanto, se suceden ya las reacciones a la noticia, y el Gobierno chileno considera un "golpe relevante" la muerte de este hombre. En su caso, hablan de "baja" para referirse al abatimiento del terrorista: "La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente", dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en su cuenta de la red social X.

Arrau consideró "especialmente esperanzadora" la colaboración entre Estados Unidos y Venezuela que resultó en la muerte de Guerrero y añadió: "esta acción se suma a los importantes golpes que nuestras instituciones han propinado al Tren de Aragua en Chile durante las últimas semanas".

Perseguido como uno de los criminales más buscados de Suramérica, estaba prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización.

Temas

En Internacional

    Servicios

    • Oro Libertad
    • IA Gratis
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida